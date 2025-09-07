Whats

Aniversário
Direitos Humanos

SaferNet vai ensinar supervisão e controle parental na internet

Formação continuada começa nesta quarta-feira (10)

07/09/2025 11h41
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A organização não governamental (ONG) SaferNet Brasil iniciará nesta semana uma formação continuada online, em parceria com o Google, para apoiar pais, responsáveis, educadores e demais pessoas interessadas na conscientização sobre supervisão familiar e ferramentas de controle parental na internet. A ONG vai promover reflexões e trazer dicas práticas para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais por meio de conteúdos que serão publicados ao longo deste semestre.

Na próxima quarta-feira (10), a série será aberta com a transmissão do programa “Famílias Conectadas: uma conversa sobre supervisão familiar e ferramentas de controle parental”, entre 19h e 20h (horário de Brasília), no canal da SaferNet no YouTube .

A formação abordará introdução à supervisão familiar; noções de privacidade e segurança; abandono digital de crianças e adolescentes e como utilizar ferramentas de controle parental.

Para participar, é necessário se inscrever através do formulário online . Haverá certificado para os participantes, e orientações sobre como obter o documento serão compartilhadas ao final da transmissão.

A formação será conduzida pelas psicólogas Juliana Cunha, diretora de Projetos Especiais da SaferNet, e Bianca Orrico, que atua no canal de ajuda e na área de Educação da SaferNet.

Ferramenta essencial de proteção

Segundo pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), apenas três em cada dez pais usam ferramentas de mediação parental, que são essenciais para que crianças e adolescentes possam fazer um uso consciente, seguro e ético da internet.

O número diminui ainda mais quando a pesquisa questiona se os pais usam ferramentas que limitam o tempo de tela dos filhos: apenas 24% responderam sim. Outra pesquisa, encomendada pelo Google, mostra que só 17% dos pais no Brasil usam ferramentas de controle.

