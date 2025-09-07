Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Educação

Jovens de 9 países participam de curso de pesquisas oceânicas no Rio

Escola de Verão 2025 começa nesta segunda-feira

07/09/2025 11h41
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

Jovens pesquisadores de nove países vão participar da Escola de Verão 2025 do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas (INPO) entre segunda (8) a sexta-feira (12).

Com o tema Fundamentos de modelagem numérica e análise de dados: aplicação em estudos de resiliência costeira , o curso trará experiência de aprendizado interativa, com palestras, discussões em grupo e exercícios. Os participantes também farão visitas técnicas a laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo o INPO, a Escola de Verão é uma oportunidade para que pesquisadores em início de carreira explorem conceitos-chave de modelagem numérica e suas aplicações, para entender e prever processos costeiros .

“Usando o Brasil como exemplo, os participantes terão a oportunidade de entender e testar técnicas práticas, que serão úteis também para a aplicação em diferentes localidades. Em seus países de origem, os participantes atuam em várias áreas do conhecimento, como Oceanografia, Matemática e Engenharia, com foco em oceano”, diz a organização.

As aulas serão dadas por professores brasileiros e estrangeiros, com destaque para Nadia Pinardi, pesquisadora da Universidade de Bolonha (Itália), reconhecida pela atuação no Programa CoastPredict, que estabelece sistemas abrangentes de alerta precoce, capazes de lidar com múltiplos perigos associados ao oceano e às mudanças climáticas.

"Os esforços desempenharão um papel fundamental na orientação de práticas sustentáveis e de planejamento oceânico, em seus respectivos países”, afirma a diretora de Infraestrutura e Operações do INPO, Janice Trotte-Duhá

“Demonstraremos aos nossos jovens profissionais as potencialidades que modelos numéricos podem prover, mediante a utilização de sistemas projetados globalmente, mas implementados localmente, nas distintas regiões costeiras do planeta."

Durante o curso, especialistas convidados realizarão palestras sobre modelagem de ponta e iniciativas na temática da resiliência costeira, além de propor exercícios práticos, com a utilização de bancos de dados oceanográficos e atmosféricos.

A iniciativa é coorganizada pelo INPO e pelo Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia (LAMCE) da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), e em atendimento às atividades previstas pelo Projeto Okeano, principal elemento da Aliança Atlântica para a Pesquisa e Inovação (AAORIA).

Sobre o INPO

O Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas (INPO) é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Inteiramente dedicado à pesquisa e desenvolvimento do oceano, o instituto tem uma rede de mais de 1,4 mil pesquisadores ligados às principais universidades e institutos de pesquisa do país.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arquivo Agência Brasil Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Prouni 2025/2: prazo para comprovar informações termina na sexta-feira
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
32°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 16°
31°

Sensação

2.18 km/h

Vento

28%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 48 minutos Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro
Há 48 minutos SP: sindicatos e movimentos sociais se mobilizam em ato por soberania
Há 3 horas SaferNet vai ensinar supervisão e controle parental na internet
Há 3 horas Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
Há 3 horas Jovens de 9 países participam de curso de pesquisas oceânicas no Rio
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 6 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
3
Há 6 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
4
Há 6 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
5
Há 6 dias Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados