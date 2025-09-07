Whats

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar apreende maconha e prende jovem em Pedro Gomes

Polícia Militar apreende maconha e prende jovem em Pedro Gomes

07/09/2025 10h37
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Na noite de ontem (06/09), a Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos por porte de drogas em Pedro Gomes.

A ação ocorreu durante patrulhamento realizado pela guarnição de serviço no Bairro Marcelino.

Os policiais realizavam policiamento preventivo na Rua João Batista Paes, quando avistaram o jovem em atitude suspeita. Ao ser abordado, foi encontrada com ele uma porção de maconha. Posteriormente, durante a checagem, constatou-se que a droga pesava 11,7 g.

Questionado, o jovem afirmou que a substância seria destinada ao consumo pessoal junto com sua namorada.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
32°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 16°
31°

Sensação

2.18 km/h

Vento

28%

Umidade

