Comandante do CPA-6 prestigia desfile cívico em Coxim

Coxim (MS) – A manhã deste domingo (07/09), foi marcada pelo tradicional desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, realizado no centro de Coxim.

O evento reuniu centenas de pessoas e contou com a participação de diversas instituições civis e militares, em um ato de valorização da cidadania e do patriotismo.

O Comandante de Policiamento de Área 6 (CPA-6), Coronel Ozevaldo Santos de Melo, esteve presente e destacou a importância do momento como símbolo de união nacional. “Este é um evento que reforça o espírito de civismo e a valorização das nossas instituições, além de aproximar a sociedade das forças de segurança e demais segmentos que trabalham pelo bem comum”, afirmou o Coronel.

Durante o desfile, passaram pela avenida o Instituto Federal, grupos de desbravadores, o 47º Batalhão de Infantaria, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, além de projetos sociais e outras entidades que atuam na região.

A solenidade também foi prestigiada por autoridades civis e militares, entre elas o Comandante do 47º Batalhão de Infantaria, Coronel Glaucijander Melo de Freitas; o Comandante do 5º BPM, Tenente-coronel Adriano Rodrigues de Oliveira; o deputado estadual Júnior Mochi; a deputada estadual Mara Caseiro; e o prefeito municipal Edilson Magro.

Assessoria de Comunicação Social do CPA-6