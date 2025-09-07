Polícia Militar participa de desfile cívico de 7 de Setembro em Coxim

Coxim (MS) – Na manhã deste domingo (7), a Polícia Militar integrou o tradicional desfile cívico em celebração ao Dia da Independência do Brasil, realizado no centro da cidade de Coxim.

O evento reuniu centenas de pessoas e foi marcado por manifestações de patriotismo e valorização da cidadania.

Durante o desfile, a corporação apresentou parte de seu aparato operacional, com viaturas e efetivo militar, simbolizando a prontidão da instituição no cumprimento de sua missão. Além da participação no ato cívico, os policiais militares também foram responsáveis por garantir a segurança do público presente.

A solenidade contou com a participação de diversas instituições civis e militares, reforçando o espírito de união e respeito às tradições brasileiras.

O comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel Adriano Rodrigues de Oliveira, destacou a importância do momento como um ato de integração entre sociedade e forças de segurança.

Também prestigiaram o evento o Comandante do CPA-6, Coronel Ozevaldo Santos de Melo; o Comandante do 47º Batalhão de Infantaria, Coronel Glaucijander Melo de Freitas; o deputado estadual Júnior Mochi; o prefeito municipal Edilson Magro; além de outras autoridades civis e militares.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM