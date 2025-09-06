Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Saúde

Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado

Expectativa é receber 600 doadores por mês

06/09/2025 10h42
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O governo do estado inaugurou nesta sexta-feira (5), o Hemocentro Regional de Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, o primeiro da rede pública na região. O hemocentro de Santo Antônio de Pádua é mais um passo na política estadual de descentralização dos serviços de saúde, e será administrado pelo Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, o Hemorio. A expectativa é receber 600 doadores por mês, atendendo a 13 municípios a partir da próxima segunda-feira (11).

Além de Santo Antônio de Pádua, a nova unidade atenderá aos municípios de Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São José do Ubá e Varre-Sai. Anteriormente, a região não tinha ponto de coleta.

“Estamos cumprindo o objetivo de aproximar os serviços de saúde das pessoas, ampliando e acelerando os atendimentos. O novo hemocentro vai salvar vidas, permitindo que o sangue seja coletado, processado e distribuído de forma regional, sem a necessidade de deslocamentos à capital”, disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Para o diretor do Hemorio, Luiz Amorim, o novo polo é um passo estratégico no fortalecimento da rede de hemoterapia do estado.

“Esse novo ponto de coleta tem um papel essencial na ampliação do acesso à doação e a distribuição dos hemocomponentes em toda a região. Quanto mais descentralizada for a nossa rede, maior será a nossa capacidade de atender rapidamente os pacientes que precisam. Cada doação pode salvar até quatro vidas, e é um processo completamente seguro e simples”, destacou Amorim.

As equipes do Hemocentro Regional de Santo Antônio de Pádua passaram por um programa de qualificação técnica no Hemorio Centro durante três semanas. A nova unidade funcionará de segunda a sexta-feira, de 7 às 14h, e está localizado na Avenida João Jasbick, s/n, bairro Aeroporto, próximo ao Hospital Hélio Montezano.

Doação

Quem deseja doar precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal e portar autorização disponível no site hemorio.rj.gov.br.

Não é necessário jejum, apenas evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da coleta e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Gestantes, lactantes e usuários de drogas não estão aptos à doação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Secretaria de Saúde de MS leva orientações sobre saúde do adolescente à comunidade
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Anvisa proíbe anel que permite medir glicose sem picada de agulha
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Para salvar vidas: 28 ambulâncias e caminhonetes reforçam frota da Saúde em municípios e polos indígenas
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
23°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
23°

Sensação

2.45 km/h

Vento

47%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 51 minutos Lula faz hoje pronunciamento e assiste ao filme Malês no Cine Alvorada
Há 51 minutos Forças Armadas vão cumprir veredito do STF sobre golpe, diz Múcio
Há 3 horas Renda baixa e racismo impedem conclusão do ensino básico, diz pesquisa
Há 3 horas Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
Há 4 horas Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 5 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
3
Há 5 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
4
Há 5 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
5
Há 4 dias STF: apenas um réu comparece ao 1° dia de julgamento da trama golpista
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados