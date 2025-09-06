Mais de 5 mil veículos são abordados em operações do Detran em MS durante o mês de agosto

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizou durante o mês de agosto 12 operações da Lei Seca, além de abordagens e patrulhamentos de rotina em cidades e rodovias. As ações têm como objetivo garantir a segurança nas rodovias e vias urbanas de todo o Estado.

Foram abordados 5.349 veículos em todo o Estado, resultando em 4.880 testes de etilômetro realizados, com duas pessoas presas em flagrante. Além disso, foram flagrados 67 condutores dirigindo sem possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Em uma dessas ocorrências, na cidade de Aquidauana, no dia 4 de agosto, durante patrulhamento de rotina, foi informado que circulava no município um veículo dublê. Em parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, o veículo foi abordado e constatou-se que se tratava de um clone.

O condutor possuía mandado de prisão em aberto e mais de 74 passagens pela polícia, incluindo tráfico, estelionato e violência doméstica, entre outras. O veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Anastácio para as devidas providências legais.

Em Naviraí, durante patrulhamento, a equipe de fiscalização do Detran-MS avistou uma caminhonete Toyota Hilux que possuía restrição judicial devido a uma dívida de mais de R$ 59 mil.

Foi dada ordem de parada, mas o condutor resolveu fugir dos agentes, que iniciaram perseguição. Com apoio da Polícia Militar, o veículo foi seguido até uma propriedade rural, onde o motorista abandonou e fugiu correndo para local desconhecido. A caminhonete foi levada ao pátio do Ciretran de Naviraí.

Outro caso aconteceu em Dourados, durante patrulhamento, quando a equipe abordou um veículo Honda Fit que acumulava débitos de multas e licenciamentos que ultrapassavam R$ 98 mil, sendo R$ 95 mil apenas em multas de trânsito.

Esse caso ilustra um problema recorrente: o proprietário, ao vender o veículo, não realiza a transferência para o novo dono. Assim, quem não está com o veículo em seu nome não se vê obrigado a respeitar as leis de trânsito, prejudicando a pessoa que ainda consta como proprietária.

Rodrigo Maia, Comunicação Detran-MS