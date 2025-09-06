Procon/MS realiza pesquisa sobre conhecimento do Código de Defesa do Consumidor

O Procon Mato Grosso do Sul promove, até o dia 8 de setembro, a primeira ação conjunta com o Colegiado Nacional de Procons Estaduais, com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento dos sul-mato-grossenses sobre o CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Divididas por blocos temáticos, as perguntas do questionário estimulam os consumidores a refletir sobre o acesso aos seus direitos e o suporte ofertado pelos Procons, além de incluir recortes específicos destinados a mulheres, pessoas negras e indígenas.

Conforme o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti, “a pesquisa é uma ferramenta para ouvir a população, aprimorar serviços e fortalecer políticas públicas que impactam diretamente os direitos de todos os consumidores”.

Motti lembra ainda que a ação é alusiva aos 35 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, celebrada no dia 11 de setembro, período em que os resultados do levantamento serão divulgados.

O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), ocupa a secretaria executiva do Colegiado Nacional de Procons Estaduais.

Colegiado Nacional

Criado em maio deste ano, o fórum tem por objetivo fortalecer o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e ampliar a integração entre as instituições estaduais e municipais. O trabalho é realizado em parceria com a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e com a Associação Procons Brasil, concentrando seus esforços na modernização de plataformas digitais, na expansão do atendimento presencial em municípios menores e no apoio técnico aos Procons locais.

“Este novo grupo surgiu da necessidade de sistematizarmos as demandas dos municípios, que estão na linha de frente do atendimento aos consumidores, principalmente presencial, colocando a representatividade dos órgãos estaduais no relacionamento com as casas legislativas e com as representações dos servidores, sempre em busca da construção de um ambiente de negócios harmônico e organizado”, explica o diretor-executivo do Procon-SP e presidente do Colegiado Nacional, Luiz Orsatti Filho.

Para participar da pesquisa, acesse o link: https://tinyurl.com/3te8ux4e .

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Kleber Clajus