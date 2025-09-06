Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Procon/MS realiza pesquisa sobre conhecimento do Código de Defesa do Consumidor

O Procon Mato Grosso do Sul promove, até o dia 8 de setembro, a primeira ação conjunta com o Colegiado Nacional de Procons Estaduais, com o objetiv...

06/09/2025 06h15
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Procon Mato Grosso do Sul promove, até o dia 8 de setembro, a primeira ação conjunta com o Colegiado Nacional de Procons Estaduais, com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento dos sul-mato-grossenses sobre o CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Divididas por blocos temáticos, as perguntas do questionário estimulam os consumidores a refletir sobre o acesso aos seus direitos e o suporte ofertado pelos Procons, além de incluir recortes específicos destinados a mulheres, pessoas negras e indígenas.

Conforme o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti, “a pesquisa é uma ferramenta para ouvir a população, aprimorar serviços e fortalecer políticas públicas que impactam diretamente os direitos de todos os consumidores”.

Motti lembra ainda que a ação é alusiva aos 35 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, celebrada no dia 11 de setembro, período em que os resultados do levantamento serão divulgados.

O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), ocupa a secretaria executiva do Colegiado Nacional de Procons Estaduais.

Colegiado Nacional

Criado em maio deste ano, o fórum tem por objetivo fortalecer o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e ampliar a integração entre as instituições estaduais e municipais. O trabalho é realizado em parceria com a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e com a Associação Procons Brasil, concentrando seus esforços na modernização de plataformas digitais, na expansão do atendimento presencial em municípios menores e no apoio técnico aos Procons locais.

“Este novo grupo surgiu da necessidade de sistematizarmos as demandas dos municípios, que estão na linha de frente do atendimento aos consumidores, principalmente presencial, colocando a representatividade dos órgãos estaduais no relacionamento com as casas legislativas e com as representações dos servidores, sempre em busca da construção de um ambiente de negócios harmônico e organizado”, explica o diretor-executivo do Procon-SP e presidente do Colegiado Nacional, Luiz Orsatti Filho.

Para participar da pesquisa, acesse o link: https://tinyurl.com/3te8ux4e .

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS
Foto: Kleber Clajus

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Flor símbolo de MS, Cattleya nobilior passa a integrar o jardim externo do Bioparque Pantanal
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Mais de 5 mil veículos são abordados em operações do Detran em MS durante o mês de agosto
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável
Nioaque, MS
Atualizado às 04h05
14°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
14°

Sensação

2.89 km/h

Vento

82%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 9 minutos Flor símbolo de MS, Cattleya nobilior passa a integrar o jardim externo do Bioparque Pantanal
Há 1 hora Mais de 5 mil veículos são abordados em operações do Detran em MS durante o mês de agosto
Há 1 hora Procon/MS realiza pesquisa sobre conhecimento do Código de Defesa do Consumidor
Há 1 hora Secretaria de Saúde de MS leva orientações sobre saúde do adolescente à comunidade
Há 8 horas "Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos
2
Há 5 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
3
Há 4 dias Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
4
Há 7 dias Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva em Bataguassu
5
Há 5 dias Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados