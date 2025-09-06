Secretaria de Saúde de MS leva orientações sobre saúde do adolescente à comunidade

(67) 99142-9066
Ação integrou o projeto Prospera – Um movimento pelo cuidado com a vida, realizado no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas
Levar informação como ferramenta de prevenção. Com esse foco, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) participou, no fim de agosto, do evento organizado pela Águas Guariroba em Campo Grande. A equipe da Gerência de Atenção à Saúde do Adolescente levou orientações sobre métodos contraceptivos de curta e longa duração e esclarecimentos sobre o período da menopausa, alcançando adolescentes, jovens e também adultos interessados em compreender melhor as diferentes fases da vida.
A participação contou com o apoio do projeto Educar para Transformar – Viver Mais, em parceria com a Liga Acadêmica de Medicina da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), ampliando a integração entre ações educativas e serviços de saúde.
“Esses momentos de aproximação com a comunidade são fundamentais para que possamos esclarecer dúvidas e oferecer informações de forma simples e acessível. A ideia é que adolescentes, jovens e mulheres tenham segurança para tomar decisões sobre sua saúde em diferentes fases da vida”, explica Claudinéia Firmino, técnica da SES responsável pelo Programa Saúde na Escola.
Educar para Transformar
Criado em 2023, o Educar para Transformar tem como missão promover a saúde da mulher por meio de ações educativas e sensibilização. As atividades são direcionadas a dois públicos principais: multiplicadores, como professores e equipe escolar, e famílias e estudantes, geralmente mobilizados em eventos como o Dia da Família na Escola.
Além dos temas ligados à saúde feminina, o projeto também aborda prevenção de ISTs, gravidez não planejada, principais patologias e tipos de violência, com linguagem clara e abordagem humanizada. A proposta é formar agentes de transformação social e ampliar o alcance das políticas públicas de saúde.
