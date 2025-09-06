Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Secretaria de Saúde de MS leva orientações sobre saúde do adolescente à comunidade

Ação integrou o projeto Prospera – Um movimento pelo cuidado com a vida, realizado no Parque Jacques da Luz, nas MoreninhasLevar informação como fe...

06/09/2025 06h15
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Ação integrou o projeto Prospera – Um movimento pelo cuidado com a vida, realizado no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas

Levar informação como ferramenta de prevenção. Com esse foco, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) participou, no fim de agosto, do evento organizado pela Águas Guariroba em Campo Grande. A equipe da Gerência de Atenção à Saúde do Adolescente levou orientações sobre métodos contraceptivos de curta e longa duração e esclarecimentos sobre o período da menopausa, alcançando adolescentes, jovens e também adultos interessados em compreender melhor as diferentes fases da vida.

A participação contou com o apoio do projeto Educar para Transformar – Viver Mais, em parceria com a Liga Acadêmica de Medicina da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), ampliando a integração entre ações educativas e serviços de saúde.

“Esses momentos de aproximação com a comunidade são fundamentais para que possamos esclarecer dúvidas e oferecer informações de forma simples e acessível. A ideia é que adolescentes, jovens e mulheres tenham segurança para tomar decisões sobre sua saúde em diferentes fases da vida”, explica Claudinéia Firmino, técnica da SES responsável pelo Programa Saúde na Escola.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Educar para Transformar
Criado em 2023, o Educar para Transformar tem como missão promover a saúde da mulher por meio de ações educativas e sensibilização. As atividades são direcionadas a dois públicos principais: multiplicadores, como professores e equipe escolar, e famílias e estudantes, geralmente mobilizados em eventos como o Dia da Família na Escola.

Além dos temas ligados à saúde feminina, o projeto também aborda prevenção de ISTs, gravidez não planejada, principais patologias e tipos de violência, com linguagem clara e abordagem humanizada. A proposta é formar agentes de transformação social e ampliar o alcance das políticas públicas de saúde.


Danúbia Burema, Comunicação SES
Fotos: Gerência de Atenção à Saúde 

