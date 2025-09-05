Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Política

"Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo

Vice foi questionado sobre anistia aos envolvidos na trama golpista

05/09/2025 23h45
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© VALDENIO VIEIRA/SEAUD-PR
© VALDENIO VIEIRA/SEAUD-PR

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, criticou na noite desta sexta-feira (5), em São Paulo, a proposta que visa anistiar condenados pela tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro.

“Indulto é golpismo de marcha ré”, declarou o vice-presidente, após o leilão do túnel Santos-Guarujá.

Alckmin destacou ainda que o país preza pela liberdade e democracia e citou a participação de brasileiros contra o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. "Está na índole do povo brasileiro a democracia. É a democracia que promove inclusão”, ressaltou, sem citar o .

Mais cedo, ao bater o martelo durante o leilão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a polarização faz parte do processo político e democrático, desde que não seja calcada no autoritarismo.

"Quando a polarização é de tipo autoritário, em que se pensa em eliminar o adversário, essa é a polarização que ninguém quer”, afirmou.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também se posicionou contrário a qualquer possibilidade de votação pelo Congresso de um projeto de anistia, e defendeu que as pautas do Legislativo devem ser focadas no imposto de renda e na reforma administrativa.

Diferentemente das autoridades do governo federal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se recusou a responder as perguntas sobre anistia ou o fato de ter ido a Brasília durante esta semana para negociar a proposta. Freitas já disse em entrevistas que concederia indulto a Jair Bolsonaro se fosse eleito presidente da República.

Questionado sobre a declaração do vice-presidente a respeito do indulto, o governador disse que “só falaria sobre o túnel nesta sexta-feira”. Alckmin não citou o governador em sua fala.

Parceria

O leilão do túnel Santos-Guarujá foi vencido pelo grupo português Mota-Engil . Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, o projeto terá aporte público de até R$ 5,14 bilhões, dividido igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal. O restante será coberto pela iniciativa privada.

O ministro Haddad destacou a parceria entre União e o estado paulista apesar das divergências políticas." Os dois governos deram-se as mãos para chegar no dia de hoje e celebrar essa grande contratação. Daqui a alguns anos nós vamos celebrar a inauguração dessa obra. E tanta gente vai ser beneficiada e nós vamos nos lembrar do dia de hoje, que é assim que se faz política, é assim que se constrói a democracia”.

Silvio Costa Filho também destacou que o leilão é o tipo de ação "que, de fato, ao final, quem ganha é a população brasileira". "Essa convergência do governo do Estado de São Paulo com o governo federal, ela é muito benéfica para o país”.

Em discurso durante a cerimônia do leilão, Tarcísio de Freitas ressaltou a atuação de vários órgãos para a concretização do projeto do túnel, que vai ligar as cidades litorâneas de Santos e Guarujá. "Parabéns a quem modelou, parabéns a quem buscou tecnologia, parabéns para quem fez a diferença. Parabéns para o governo do estado de São Paulo e parabéns para o governo federal", disse o governador.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo Lula autoriza uso de R$ 12 bilhões para renegociação de dívidas rurais
Divulgação Vereador Herculano Borges promove palestra gratuita sobre prevenção ao suicídio com psicólogo Edilson dos Reis
Gov MS Julgamento de Bolsonaro adia filiação de Reinaldo Azambuja ao PL
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
15°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
14°

Sensação

3.62 km/h

Vento

74%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 20 minutos "Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo
Há 20 minutos Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro
Há 1 hora Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável
Há 1 hora Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em execuções na Capital
Há 1 hora Comissão de Agricultura vai debater impacto de novas APAs no Pará
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 7 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 4 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 7 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 5 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados