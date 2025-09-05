Whats

Polícia Civil - MS

Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável

A Delegacia de Polícia de Camapuã cumpriu o mandado de prisão definitiva em desfavor de A.J.S. (60), condenado a 24 anos, 8 meses e 7 dias pelo com...

05/09/2025 22h41
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia de Camapuã cumpriu o mandado de prisão definitiva em desfavor de A.J.S. (60), condenado a 24 anos, 8 meses e 7 dias pelo cometimento do crime de Estupro de Vulnerável.

A ordem judicial foi expedida após o trânsito em julgado da sentença condenatória (encerramento definitivo do processo criminal), e a captura ocorreu por volta do meio-dia de hoje, sexta-feira (5).

“Assim que tivemos acesso ao Mandado de Prisão, efetuamos diligências e localizamos o alvo no município. Como se trata de prisão definitiva, o indivíduo passará por audiência de custódia e posteriormente será encaminhado à Polícia Penal, em Coxim, onde cumprirá a pena imposta”, esclareceu o Delegado de Polícia Gustavo Detomi, que participou da operação.

