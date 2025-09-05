Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em execuções na Capital

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, com o...

05/09/2025 22h41
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

 A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS, deflagrou nas primeiras horas de hoje (5) uma operação contra envolvidos em execuções ocorridas nos últimos meses na capital.

Durante a operação, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, em endereços localizados no Jardim Aero Rancho e Jardim das Hortênsias, na capital, resultando na prisão em flagrante um dos envolvidos, apreensão de uma arma de fogo, 93 porções de pasta base e recuperação de uma motocicleta produto de roubo.

A operação é fruto de uma investigação conduzida pela DHPP e teve início após a notícia da morte de Lucas Ribeiro Pastor, ocorrida no dia 7 de julho, em uma tabacaria no Jardim Centenário, quando ele foi executado com pelo menos 15 disparos de arma de fogo calibre 9mm.

Durante a investigação, os policiais descobriram que o crime teria sido praticado por um desafeto da vítima fatal e que seria motivado por uma rixa decorrente de traições amorosas entre ambos e suas respectivas namoradas.

Uma vez identificado o principal suspeito, a investigação desenvolvida pelos policiais civis também evidenciou que ele seria integrante de um grupo cujos integrantes estariam envolvidos em diversos outros crimes semelhantes ocorridos nos últimos meses na capital.

Por este motivo, a Justiça autorizou a realização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos suspeitos, além de decretar a prisão temporária do suspeito da execução de Lucas.

Nas primeiras horas da manhã de hoje, equipes da DHPP e do GARRAS foram às ruas para o cumprimento dos mandados.

Durante as diligências, em um dos endereços foram localizadas 93 porções de pasta base e uma pistola calibre 9mm, a qual os policiais suspeitam ter sido utilizada para o crime. O morador da residência, J. F. S. (23), foi preso em flagrante pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas e o suspeito da execução segue foragido.

Além disso, durante as diligências, os policiais localizaram próximo a um dos endereços uma motocicleta sem placas, que, ao ser consultada nos sistemas policiais constou como produto de roubo ocorrido no último mês de junho.

Agora, o preso deverá passar por audiência de custódia, onde a Justiça decidirá se deverá responder o processo preso ou em liberdade e a investigação do homicídio seguirá, com a finalidade de apurar a sua participação, além de buscar a localização do principal suspeito foragido.

