Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

DEAIJ ministra palestra para jovens com o tema “Bullying e Cyberbullying” em colégio de Campo Grande

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Atendimento a Infância e Juventude – DEAIJ r...

05/09/2025 21h37
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 A Delegacia Especializada de Atendimento a Infância e Juventude – DEAIJ realizou palestras no Colégio ABC/CBA, na quinta-feira (4), e nesta sexta-feira (5), com os temas “Bullying e Cyberbullying”.

As palestras foram destinadas aos alunos dos 5°, 6°, 7° e 8° anos do Ensino Fundamental II matutinos e vespertinos.

Tais palestras visam instruir e conscientizar os adolescentes acerca dos riscos dessas práticas, bem como evitar a incidência de atos infracionais futuros, fazendo parte da Operação desenvolvida por esta Especializada denominada “Mais consciência, menos violência”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em execuções na Capital
Caravina apresentou projeto para garantir maior controle sobre substâncias perigosas em Mato Grosso do Sul Comercialização de arsênio sem autorização expressa pode ser vetada em MS
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
15°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
14°

Sensação

3.62 km/h

Vento

74%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 22 minutos "Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo
Há 23 minutos Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro
Há 1 hora Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável
Há 1 hora Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em execuções na Capital
Há 1 hora Comissão de Agricultura vai debater impacto de novas APAs no Pará
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 7 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 4 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 7 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 5 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados