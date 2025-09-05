DEAIJ ministra palestra para jovens com o tema “Bullying e Cyberbullying” em colégio de Campo Grande

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Atendimento a Infância e Juventude – DEAIJ realizou palestras no Colégio ABC/CBA, na quinta-feira (4), e nesta sexta-feira (5), com os temas “Bullying e Cyberbullying”.

As palestras foram destinadas aos alunos dos 5°, 6°, 7° e 8° anos do Ensino Fundamental II matutinos e vespertinos.

Tais palestras visam instruir e conscientizar os adolescentes acerca dos riscos dessas práticas, bem como evitar a incidência de atos infracionais futuros, fazendo parte da Operação desenvolvida por esta Especializada denominada “Mais consciência, menos violência”.