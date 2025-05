Zeca do PT propõe residencial indígena urbano em Bodoquena

Com compromisso e respeito às comunidades originárias de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zeca do PT pediu à prefeita de Bodoquena (MS), Girleide Rovari, a implementação de um conjunto habitacional para os indígenas da etnia kadiwéu no perímetro urbano do município.

Em plenário, Zeca enfatizou a importância do condomínio no atendimento ao direito à moradia para a comunidade e na integração dos indígenas com a vida urbana local.

“A proposta tem o objetivo de atender as necessidades de moradia digna dos indígenas kadiwéus residentes em Bodoquena”, justificou o deputado e ex-governador.

“A medida garante que os indígenas possam manter as tradições culturais de sua etnia, ao mesmo tempo em que se integram à vida urbana no município”, complementou Zeca.