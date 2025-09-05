Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova padrão de qualidade para produtos com alho triturado

A Câmara dos Deputados está discutindo o assunto

05/09/2025 20h31
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Mario Agra / Câmara dos Deputados
Mario Agra / Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5066/23, do deputado Pezenti (MDB-SC), que cria padrão de qualidade para produtos à base de alho triturado. A ideia é inibir fraudes e prejuízos aos consumidores e empresas do setor.

Pela proposta, o órgão federal responsável deverá definir a quantidade mínima de alho na composição do produto. O processo deverá ouvir consumidores, produtores rurais, fabricantes e outros interessados.

O texto proíbe o uso de alho reidratado e outras substâncias não identificadas na formulação do produto.

Sem padrão
Segundo Pezenti, atualmente, não há padrão de qualidade. "Produtos fabricados com receitas inadequadas concorrem no mercado prejudicando agroindústrias locais, que formulam seus produtos com quantidades adequadas de alho in natura, de qualidade superior."

Parecer favorável
A relatora, deputada Marussa Boldrin (MDB-GO), afirmou que a criação de padrões protege consumidores e o fortalece o setor agroindustrial nacional. "A criação de padrões claros de identidade e qualidade é fundamental para garantir que os consumidores recebam produtos com a qualidade esperada e para estabelecer condições equitativas de concorrência no mercado."

Ela lembrou ainda que a maioria dos produtores de alho são pequenos agricultores. "Com regras mais claras, haverá incentivo à demanda por produtos adequadamente fabricados por agroindústrias que utilizam matéria-prima produzida localmente, fortalecendo as cadeias produtivas regionais."

Tramitação
A proposta, que também já foi aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor , ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de familiar com incapacidade em plano de saúde
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova atendimento prioritário para quem se autoagride
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova proibição de condenado por crime contra idoso atuar em entidade de assistência a esse público
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
15°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
14°

Sensação

3.62 km/h

Vento

74%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 22 minutos "Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo
Há 22 minutos Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro
Há 1 hora Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável
Há 1 hora Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em execuções na Capital
Há 1 hora Comissão de Agricultura vai debater impacto de novas APAs no Pará
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 7 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 4 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 7 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 5 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados