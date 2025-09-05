Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Servidores da Segurança Pública participam de palestra sobre estresse ocupacional e síndrome de burnout

Na manhã desta sexta-feira (05), uma equipe da Coordenadoria de Atendimento Psicossocial e Espiritual (CAPE) do Departamento de Gestão de Pessoal (...

05/09/2025 19h26
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta sexta-feira (05), uma equipe da Coordenadoria de Atendimento Psicossocial e Espiritual (CAPE) do Departamento de Gestão de Pessoal (DGP) participou da palestra “Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout”, ministrada pela Dra. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (Mestrado e Doutorado) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O evento foi promovido pelo PROVE (Promovendo, Respeitando, Ouvindo, Valorizando e Estimulando) da Coordenadoria-Geral de Perícias do Estado de Mato Grosso do Sul e teve como público-alvo os servidores da segurança pública. A palestra foi realizada no Auditório Benes de Campos (IAGRO).

A iniciativa buscou conscientizar os profissionais da segurança sobre os impactos do estresse ocupacional e da síndrome de burnout, doenças cada vez mais comuns em ambientes de alta pressão, como as atividades policiais e periciais.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em execuções na Capital
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS DEAIJ ministra palestra para jovens com o tema “Bullying e Cyberbullying” em colégio de Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
15°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
14°

Sensação

3.62 km/h

Vento

74%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 22 minutos "Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo
Há 22 minutos Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro
Há 1 hora Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável
Há 1 hora Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em execuções na Capital
Há 1 hora Comissão de Agricultura vai debater impacto de novas APAs no Pará
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 7 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 4 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 7 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 5 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados