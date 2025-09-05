Servidores da Segurança Pública participam de palestra sobre estresse ocupacional e síndrome de burnout

Na manhã desta sexta-feira (05), uma equipe da Coordenadoria de Atendimento Psicossocial e Espiritual (CAPE) do Departamento de Gestão de Pessoal (DGP) participou da palestra “Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout”, ministrada pela Dra. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (Mestrado e Doutorado) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O evento foi promovido pelo PROVE (Promovendo, Respeitando, Ouvindo, Valorizando e Estimulando) da Coordenadoria-Geral de Perícias do Estado de Mato Grosso do Sul e teve como público-alvo os servidores da segurança pública. A palestra foi realizada no Auditório Benes de Campos (IAGRO).

A iniciativa buscou conscientizar os profissionais da segurança sobre os impactos do estresse ocupacional e da síndrome de burnout, doenças cada vez mais comuns em ambientes de alta pressão, como as atividades policiais e periciais.