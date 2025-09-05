Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Delegado Regional Adjunto de Três Lagoas é homenageado com Medalha do Mérito da PMMS

O delegado regional adjunto de Três Lagoas, Ricardo Henrique Cavagna, foi homenageado nesta sexta-feira (5), durante a solenidade alusiva aos 190 a...

05/09/2025 18h20
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O delegado regional adjunto de Três Lagoas, Ricardo Henrique Cavagna, foi homenageado nesta sexta-feira (5), durante a solenidade alusiva aos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), com a entrega da Medalha do Mérito Policial-Militar, a mais alta honraria da corporação. O evento aconteceu no Quartel do Comando-Geral da PMMS, em Campo Grande, e reuniu autoridades civis e militares, dentre elas o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio.

Ao receber a medalha, o delegado Ricardo Cavagna destacou a importância da homenagem: “Me sinto muito grato em receber essa medalha, a mais alta honraria policial da PMMS. É um sentimento de honra imensurável, pelo reconhecimento e consideração da Polícia Militar do MS, instituição que tenho o mais profundo respeito e admiração, e onde fiz tantos amigos e irmãos de luta no desempenho das funções”.

A solenidade foi presidida pelo governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, acompanhado do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e do comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes.

Durante a cerimônia, também foram entregues a Insígnia do Mérito e outras condecorações a personalidades que se destacaram pelo apoio e serviços prestados à segurança pública em Mato Grosso do Sul.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em execuções na Capital
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS DEAIJ ministra palestra para jovens com o tema “Bullying e Cyberbullying” em colégio de Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
15°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
14°

Sensação

3.62 km/h

Vento

74%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 22 minutos "Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo
Há 22 minutos Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro
Há 1 hora Em Camapuã, Polícia Civil prende homem condenado a mais de 24 anos por estupro de vulnerável
Há 1 hora Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em execuções na Capital
Há 1 hora Comissão de Agricultura vai debater impacto de novas APAs no Pará
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 7 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 4 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 7 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 5 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados