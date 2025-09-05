Delegado Regional Adjunto de Três Lagoas é homenageado com Medalha do Mérito da PMMS

O delegado regional adjunto de Três Lagoas, Ricardo Henrique Cavagna, foi homenageado nesta sexta-feira (5), durante a solenidade alusiva aos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), com a entrega da Medalha do Mérito Policial-Militar, a mais alta honraria da corporação. O evento aconteceu no Quartel do Comando-Geral da PMMS, em Campo Grande, e reuniu autoridades civis e militares, dentre elas o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio.

Ao receber a medalha, o delegado Ricardo Cavagna destacou a importância da homenagem: “Me sinto muito grato em receber essa medalha, a mais alta honraria policial da PMMS. É um sentimento de honra imensurável, pelo reconhecimento e consideração da Polícia Militar do MS, instituição que tenho o mais profundo respeito e admiração, e onde fiz tantos amigos e irmãos de luta no desempenho das funções”.

A solenidade foi presidida pelo governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, acompanhado do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e do comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes.

Durante a cerimônia, também foram entregues a Insígnia do Mérito e outras condecorações a personalidades que se destacaram pelo apoio e serviços prestados à segurança pública em Mato Grosso do Sul.