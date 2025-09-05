Policiais Militares do 5º BPM e autoridades civis são homenageados com medalha nos 190 anos da PMMS

(67) 99142-9066
Coxim (MS): Na manhã desta sexta-feira (05), Policiais Militares e autoridades civis do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foram homenageados durante a solenidade comemorativa aos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), realizada em Campo Grande.
O evento contou com a presença do Governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, do Comandante-Geral da PMMS, Coronel Renato dos Anjos Garnes, do Comandante do Comando de Policiamento de Área 6 (CPA-6), Coronel Ozevaldo Santos de Melo, do Comandante do 5º BPM, Tenente-Coronel Adriano Rodrigues de Oliveira, além de outras autoridades civis e militares.
Durante a cerimônia, foram entregues as medalhas Insígnia do Mérito Policial Militar, reconhecimento concedido àqueles que se destacam pelo compromisso, ética e excelência no exercício de suas funções, seja na atuação militar ou em parceria com a segurança pública.
Foram agraciados os seguintes Policiais Militares do 5º BPM da Sede Coxim:
Além dos militares, também foram condecoradas duas autoridades civis, em reconhecimento ao apoio e parceria com a Polícia Militar:
O Comandante do 5º BPM, Tenente-Coronel Adriano, também destacou o orgulho da unidade em ter profissionais e parceiros tão comprometidos com a missão de servir e proteger.
A solenida de integrou a programação oficial do aniversário da PMMS, que completa 190 anos de atuação em defesa da ordem e da vida no Mato Grosso do Sul.
Também esteve presente o Deputado Estadual Júnior Mochi, a Juíza de Coxim Tatiana Dias de Oliveira Said
Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM
