Policiais Militares do 5º BPM e autoridades civis são homenageados com medalha nos 190 anos da PMMS

Coxim (MS): Na manhã desta sexta-feira (05), Policiais Militares e autoridades civis do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foram homenageados durante a solenidade comemorativa aos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), realizada em Campo Grande.

O evento contou com a presença do Governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, do Comandante-Geral da PMMS, Coronel Renato dos Anjos Garnes, do Comandante do Comando de Policiamento de Área 6 (CPA-6), Coronel Ozevaldo Santos de Melo, do Comandante do 5º BPM, Tenente-Coronel Adriano Rodrigues de Oliveira, além de outras autoridades civis e militares.

Durante a cerimônia, foram entregues as medalhas Insígnia do Mérito Policial Militar, reconhecimento concedido àqueles que se destacam pelo compromisso, ética e excelência no exercício de suas funções, seja na atuação militar ou em parceria com a segurança pública.

Foram agraciados os seguintes Policiais Militares do 5º BPM da Sede Coxim:

Subtenente Cícero José de Lima

Sargento Francinaldo Ferreira de Oliveira

Sargento Nildo de Jesus de Souza

Sargento Eliane Lima Dias

Além dos militares, também foram condecoradas duas autoridades civis, em reconhecimento ao apoio e parceria com a Polícia Militar:

Rafael Gustavo Mateucci Cassia, Juiz de Direito da Comarca de Rio Verde de Mato Grosso/MS

Réus Antonio Sabedotti Fornari, Prefeito Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS

O Comandante do 5º BPM, Tenente-Coronel Adriano, também destacou o orgulho da unidade em ter profissionais e parceiros tão comprometidos com a missão de servir e proteger.

A solenida de integrou a programação oficial do aniversário da PMMS, que completa 190 anos de atuação em defesa da ordem e da vida no Mato Grosso do Sul.

Também esteve presente o Deputado Estadual Júnior Mochi, a Juíza de Coxim Tatiana Dias de Oliveira Said

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM