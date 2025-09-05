Policiais Militares e autoridades civis da região do CPA-6 são condecorados durante solenidade dos 190 anos da PMMS em Campo Grande-MS

Coxim (MS) – A manhã desta sexta-feira (05) foi marcada por reconhecimento e emoção durante a solenidade em comemoração aos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), realizada em Campo Grande MS.

O evento homenageou Policiais Militares e autoridades civis da área do Comando de Policiamento de Área 6 (CPA-6) com a Medalha Insígnia do Mérito Policial Militar e do Mérito Policial, honraria concedida a profissionais que se destacam pela dedicação, conduta ética e relevantes serviços prestados à segurança pública.

A cerimônia contou com a presença do Governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, do Comandante-Geral da PMMS, Coronel Renato dos Anjos Garnes, do Comandante do CPA-6, Coronel Ozevaldo Santos de Melo, além de diversas autoridades civis e militares de todo o estado.

Foram homenageados os seguintes militares da área do CPA-6:

Sede do CPA-6 (Coxim):

Tenente Idelbrando Teodoro da Silva Filho;

Subtenente Luana Rúbia Teixeira;

Sargento Alan Gilson Leite Teles.

5º BPM – Coxim:

Subtenente Cícero José de Lima;

Sargento Francinaldo Ferreira de Oliveira;

Sargento Nildo de Jesus de Souza;

Sargento Eliane Lima Dias.

12ª Companhia Independente de Polícia Militar – Camapuã:

Subtenente Cledimarque Vicente de Souza.

Além dos militares, três autoridades civis que atuam em parceria com a Polícia Militar também foram agraciadas em reconhecimento ao apoio e colaboração com a segurança pública:

Dr. Rafael Gustavo Mateucci Cassia, Juiz de Direito da Comarca de Rio Verde de Mato Grosso/MS

Réus Antonio Sabedotti Fornari, Prefeito Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS

Ivan da Cruz Pereira, Prefeito Municipal de Paraíso das Águas/MS

Durante o evento, o Comandante do CPA-6, Coronel Ozevaldo Santos de Melo, ressaltou a importância do reconhecimento aos profissionais que diariamente contribuem para a manutenção da ordem e da justiça no estado. “É motivo de grande orgulho ver policiais e parceiros civis da nossa região sendo homenageados em uma data tão significativa para a Polícia Militar. Isso reforça o compromisso de todos com a missão de servir e proteger a sociedade sul-mato-grossense”, afirmou o coronel.

A solenidade integra a agenda oficial de comemorações dos 190 anos da PMMS, instituição que, desde 1835, atua de forma incansável na defesa da vida e na promoção da segurança em todo o estado.

Também |esteve presente o Deputado Espadual Júnior Mochi, o Comandante do 5º BPm, Tenente-coronel Adriano Rodrigues de Oliveira, o Comandante da 12º Companhia Independente de Polícia Militar, Tenente-coronel Célio Ramos Barbosa, o Comandante da 4º Comapnhia Independente de Polícia Militar e Tenente-coronel Giovani Leguizamon da Costa.

