Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi na próxima segunda-feira

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas no INSS ouvirá, na próxima segunda-feira (...

05/09/2025 14h00
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas no INSS ouvirá, na próxima segunda-feira (8), o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi. A reunião está marcada para as 16 horas.

O evento será interativo, com espaço para perguntas e comentários de cidadãos.

Lupi esteve à frente do ministério entre janeiro de 2023 e maio de 2025. O convite ao ex-ministro foi proposto pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

Segundo o parlamentar, o ex-ministro “detém informações imprescindíveis” para esclarecer quais medidas foram adotadas para evitar o desconto ilegal nos benefícios de aposentados.

Quem já depôs
 A diretora de Previdência e Benefícios da Controladoria-Geral da União (CGU), Eliane Mota, foi ouvida na última quinta-feira (4). Ela disse que uma auditoria identificou alta de reclamações e que comunicou irregularidades à Polícia Federal.

O advogado Eli Cohen falou à comissão no dia 1º de setembro. Ele afirmou que a investigação das fraudes no INSS nasceu de uma pesquisa que ele fez em seu escritório de advocacia, em São Paulo.

A defensora pública da União Patrícia Bettin Chaves foi a primeira a depor na CPMI. Ela sugeriu aos parlamentares que aprovem projeto de lei para não permitir mais descontos em folha por associações.

A CPMI
 O colegiado é composta por 16 senadores, 16 deputados, igual número de suplentes e tem prazo de 180 dias para apurar as fraudes no INSS.

A comissão vai investigar os descontos indevidos em benefícios do INSS praticados por associações de representação de aposentados, a partir de 2019, segundo investigações da Polícia Federal. A fraude pode ter chegado a R$ 6,4 bilhões ao longo de seis anos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Ministério do Meio Ambiente Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova crédito específico para agricultura familiar e incentivo para jovem permanecer no campo
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão de Constituição e Justiça aprova selo para identificar empresa que valoriza trabalhador com autismo
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
25°

Sensação

4.72 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 minutos Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje
Há 2 minutos Policiais Militares e autoridades civis da região do CPA-6 são condecorados durante solenidade dos 190 anos da PMMS em Campo Grande-MS
Há 2 minutos Setembro Verde: Zé Teixeira tem destaque na luta por mais inclusão
Há 1 hora Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto
Há 1 hora Comissão aprova crédito específico para agricultura familiar e incentivo para jovem permanecer no campo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 6 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 3 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 6 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 4 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados