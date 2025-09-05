Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Governo de MS reforça parceria com Ribas do Rio Pardo e iniciativa privada em novas entregas de infraestrutura

Obras estruturantes e lançamento do Programa Ribas 100 Anos marcam agenda conjunta que fortalece desenvolvimento sustentável do municípioRibas do R...

05/09/2025 12h57
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Obras estruturantes e lançamento do Programa Ribas 100 Anos marcam agenda conjunta que fortalece desenvolvimento sustentável do município

Ribas do Rio Pardo viveu quinta-feira (4) um dia histórico de entregas e de projeção de futuro. A Prefeitura, em parceria com a Suzano e com apoio do Governo do Estado, oficializou a inauguração de importantes obras de infraestrutura e lançou o Programa de Apoio à Gestão Pública – Ribas 100 Anos, iniciativa que vai fortalecer a capacidade administrativa do município e apoiar o planejamento estratégico para as próximas décadas.

Representando o governador Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou que a agenda simboliza mais do que obras: trata-se de preparar Ribas para o futuro.

“Essas entregas mostram que quando há parceria e planejamento, o desenvolvimento chega de forma concreta para a população. Não se trata apenas de infraestrutura, mas de preparar Ribas para ser um exemplo de cidade sustentável, inclusiva e com qualidade de vida. O Governo do Estado seguirá lado a lado com a população para garantir que esse crescimento seja equilibrado e duradouro”, afirmou.

O pacote de melhorias também se soma aos investimentos diretos do Governo de Mato Grosso do Sul na região, que contemplam ações de saneamento básico, duplicação da rodovia que liga Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, habitação e obras de infraestrutura urbana. Esses aportes integram a estratégia de consolidar o município como polo de desenvolvimento sustentável, fortalecendo a logística, a qualidade de vida e a capacidade de atração de novos empreendimentos.

Entre as melhorias entregues pela Prefeitura e Suzano, estão o novo acesso pela avenida Nelson Lyrio, com recapeamento em 120 metros de extensão; a construção de uma rotatória para melhorar o tráfego de veículos e a implantação de uma travessia com bueiro celular de 71 metros de comprimento, equipada com dissipador de energia para evitar alagamentos. A entrega inclui ainda obras de macrodrenagem e bacia de amortecimento no Bairro Santo Antônio, além de áreas de lazer, playground e espaços esportivos.

Moradia e qualidade de vida

A parceria com a Suzano também se reflete na habitação. A empresa investe na construção de 954 casas destinadas a colaboradores em Ribas do Rio Pardo, ampliando o acesso a moradia digna e estruturada. O conjunto habitacional soma-se ao pacote de obras como mais uma ação que transforma o município em referência de desenvolvimento aliado à qualidade de vida.

O vice-presidente da Suzano, Ayres Ribeiro, lembrou a dimensão do projeto de celulose instalado no município e a importância da cooperação com o poder público.
“Foram quase R$ 23 bilhões em investimentos e 12 mil trabalhadores envolvidos. Nada disso seria possível sem a parceria do Governo, da Assembleia Legislativa, da Prefeitura e, principalmente, dos colaboradores que hoje residem e acreditam em Ribas. Esse projeto mostra que desenvolvimento econômico e sustentabilidade podem caminhar juntos”, afirmou.

Um novo olhar para o futuro

O prefeito Roberson Moureira destacou que as entregas mudam a realidade do município e abrem espaço para pensar o futuro.

“O Programa Ribas 100 Anos é o nosso plano de voo. Se para construir uma casa é preciso projeto e planejamento, para construir o futuro da cidade também. Estamos transformando uma região que sofreu por décadas com alagamentos em um espaço seguro, com lazer e oportunidades. Ribas já é hoje uma das cidades que mais crescem no país e pode se tornar uma das melhores para se viver”, disse.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, reforçou a importância da união de esforços.
“Ribas já está no mapa mundial da celulose. Agora, com apoio da Suzano, da Prefeitura e do Governo, temos a oportunidade de planejar como queremos que essa cidade cresça nos próximos anos: com educação, saúde, infraestrutura e qualidade de vida para a população. É esse o caminho que o Estado apoia e vai continuar a apoiar”, destacou.

Compromisso conjunto

Encerrando a agenda, o vice-governador Barbosinha reforçou que a presença do Governo do Estado em Ribas do Rio Pardo simboliza o compromisso com o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

“Aqui temos um exemplo claro de como a união entre governo, município e iniciativa privada gera resultados concretos para a população. As obras entregues e o lançamento do Ribas 100 Anos mostram que estamos construindo juntos um futuro melhor, com infraestrutura de qualidade, moradia digna e oportunidades para todos. O Governo do Estado estará sempre presente para apoiar e garantir que esse crescimento seja transformado em qualidade de vida para cada cidadão de Ribas”, concluiu.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria
Fotos: Mairinco/Semadesc

