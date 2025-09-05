Com ênfase na Rota Bioceânica, Zeca propõe implantação de escritório da ApexBrasil em MS

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quinta-feira (4), o deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação solicitando a implantação de um escritório regional da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Mato Grosso do Sul, com ênfase na captação de investimentos e no fortalecimento das exportações através da Rota Bioceânica.

Segundo Zeca do PT, a posição geográfica do Estado de Mato Grosso do Sul dentro do corredor bioceânico é estratégica, como um ponto de conexão central e essencial para o escoamento da produção agroindustrial brasileira até os portos no norte do Chile.

Nesse sentido, o parlamentar considera que a presença da ApexBrasil em Mato Grosso do Sul promoverá de maneira mais efetiva a integração entre os países envolvidos na implantação da rota bioceânica, visando o melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento econômico e sustentável para o estado sul-mato-grossense.

"A implantação de um escritório da ApexBrasil no Estado de Mato Grosso do Sul contribuiria de forma efetiva para o ampliamento do apoio técnico e institucional às empresas locais com potencial exportador, além de promover a internacionalização de empresas do agronegócio, tecnologia, turismo e outros setores, facilitando o contato com investidores estrangeiros interessados em oportunidades na região e fortalecendo parcerias com entidades estaduais, municipais e instituições de fomento ao comércio exterior", justificou Zeca.

Vale ressaltar que a Rota Bioceânica, representa um dos mais importantes corredores logísticos internacionais em construção, ligando o Brasil aos portos do norte do Chile, atravessando os países vizinhos do Paraguai e a Argentina. Esse corredor reduzirá significativamente o tempo e os custos de exportação para os mercados asiáticos, especialmente China, Japão e Coreia do Sul, fortalecendo o posicionamento do Brasil no comércio internacional.

"O Estado de Mato Grosso do Sul ocupa posição central nesse corredor, sendo um ponto essencial de conexão para o escoamento da produção agroindustrial brasileira, e essa posição estratégica dentro da rota potencializa não apenas o crescimento regional, mas também a provável inserção de pequenas e médias empresas sul-mato-grossenses no mercado internacional", complementou Zeca.

Zeca encaminhou o pedido ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com cópias, ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, e ao Presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Ney Viana Macedo Neves.