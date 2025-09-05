Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Com ênfase na Rota Bioceânica, Zeca propõe implantação de escritório da ApexBrasil em MS

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quinta-feira (4), o deputado estadual Zeca do PT aprese...

05/09/2025 12h56
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quinta-feira (4), o deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação solicitando a implantação de um escritório regional da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Mato Grosso do Sul, com ênfase na captação de investimentos e no fortalecimento das exportações através da Rota Bioceânica.

Segundo Zeca do PT, a posição geográfica do Estado de Mato Grosso do Sul dentro do corredor bioceânico é estratégica, como um ponto de conexão central e essencial para o escoamento da produção agroindustrial brasileira até os portos no norte do Chile.

Nesse sentido, o parlamentar considera que a presença da ApexBrasil em Mato Grosso do Sul promoverá de maneira mais efetiva a integração entre os países envolvidos na implantação da rota bioceânica, visando o melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento econômico e sustentável para o estado sul-mato-grossense.

"A implantação de um escritório da ApexBrasil no Estado de Mato Grosso do Sul contribuiria de forma efetiva para o ampliamento do apoio técnico e institucional às empresas locais com potencial exportador, além de promover a internacionalização de empresas do agronegócio, tecnologia, turismo e outros setores, facilitando o contato com investidores estrangeiros interessados em oportunidades na região e fortalecendo parcerias com entidades estaduais, municipais e instituições de fomento ao comércio exterior", justificou Zeca.

Vale ressaltar que a Rota Bioceânica, representa um dos mais importantes corredores logísticos internacionais em construção, ligando o Brasil aos portos do norte do Chile, atravessando os países vizinhos do Paraguai e a Argentina. Esse corredor reduzirá significativamente o tempo e os custos de exportação para os mercados asiáticos, especialmente China, Japão e Coreia do Sul, fortalecendo o posicionamento do Brasil no comércio internacional.

"O Estado de Mato Grosso do Sul ocupa posição central nesse corredor, sendo um ponto essencial de conexão para o escoamento da produção agroindustrial brasileira, e essa posição estratégica dentro da rota potencializa não apenas o crescimento regional, mas também a provável inserção de pequenas e médias empresas sul-mato-grossenses no mercado internacional", complementou Zeca.

Zeca encaminhou o pedido ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com cópias, ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, e ao Presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Ney Viana Macedo Neves.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Policiais Militares e autoridades civis da região do CPA-6 são condecorados durante solenidade dos 190 anos da PMMS em Campo Grande-MS
Setembro Verde: Zé Teixeira tem destaque na luta por mais inclusão
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Governo de MS reforça parceria com Ribas do Rio Pardo e iniciativa privada em novas entregas de infraestrutura
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
25°

Sensação

4.72 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 9 minutos Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje
Há 9 minutos Policiais Militares e autoridades civis da região do CPA-6 são condecorados durante solenidade dos 190 anos da PMMS em Campo Grande-MS
Há 9 minutos Setembro Verde: Zé Teixeira tem destaque na luta por mais inclusão
Há 1 hora Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto
Há 1 hora Comissão aprova crédito específico para agricultura familiar e incentivo para jovem permanecer no campo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 6 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 3 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 6 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 4 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados