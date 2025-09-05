Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Delegada da DAM de Três Lagoas realiza palestra sobre enfrentamento à violência doméstica em Brasilândia

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil, representada pela Delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, Sayara ...

05/09/2025 10h47
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil, representada pela Delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, Sayara Quinteiro e equipe, esteve presente na Fazenda Córrego Azul, no município de Brasilândia-MS, para a realização de uma palestra voltada às colaboradoras da Empresa Agropecuária AH.

O encontro teve como tema central o enfrentamento à violência doméstica, abordando aspectos relacionados à prevenção, formas de denúncia e a importância do acolhimento e da rede de proteção às vítimas. Durante a exposição, foram destacados os tipos de violência previstos em lei, os canais de apoio disponíveis e o papel fundamental da sociedade no combate a esse tipo de crime.

A iniciativa faz parte de uma série de ações educativas promovidas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de orientar mulheres sobre seus direitos, reforçando a importância da informação como ferramenta de proteção.

As colaboradoras participaram ativamente, tiraram dúvidas e relataram experiências, fortalecendo o diálogo sobre um tema que ainda atinge muitas famílias em todo o país. A Polícia Civil reforça seu compromisso em atuar não apenas na repressão, mas também na prevenção e conscientização da sociedade no enfrentamento à violência doméstica.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

