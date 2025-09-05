Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende adolescente infrator por homicídio qualificado em Juti

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Juti, apreendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (3), um adolescente de...

05/09/2025 10h47
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Juti, apreendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (3), um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

O caso ocorreu por volta das 17h10min, na Avenida México, no centro da cidade. Segundo testemunha, a vítima, identificada como Aparecido Gomes, de 38 anos de idade, consumia bebida alcoólica com o adolescente quando, por motivo fútil, foi atingida por um golpe de arma branca na região do tórax.

O homem chegou a ser socorrido ao Hospital Santa Luzia e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Naviraí, onde permaneceu internado até a manhã de quinta-feira (4), quando não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Logo após o crime, equipes da Polícia Civil realizaram diligências na região e localizaram o adolescente em fuga, efetuando a apreensão em flagrante. Conforme apurado, o jovem já possui histórico de outros atos infracionais análogos a lesões corporais, furtos e tráfico de drogas, registrados em Juti e Amambai.

