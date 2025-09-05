Agenda: Semana tem eleição do Sisalms e convocação de prestação de contas à ALEMS

A semana de 7 a 13 de setembro de 2025 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem destaque para a prestação de conta dos Poderes à Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária. A agenda do Legislativo está sujeita a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e pode ser acessada diretamente por este link .

Segunda-feira

Dia 8 inicia a semana com mais uma aula do Curso de Libras, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, das 14h às 16h, na Sala Multiuso. O curso é voltado aos servidores da ALEMS, todas as segundas-feiras de 26 de maio a 10 de novembro, ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques e Juliana dos Santos, que atuam na TV Assembleia.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Ana Claudia Gomes deixa o cargo após 3 anos na presidência

Terça-feira

No dia 9, os deputados estaduais se reúnem para a votação da Ordem do Dia na sessão plenária, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Neste mesmo dia, das 8h30 às 16h, na Sala Multiuso, os servidores efetivos sindicalizados aptos a votarem escolhem a nova diretoria do Sindicado dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (Sisalms). Ana Cláudia Gomes deixa a presidência após três anos de mandato e apresentará a prestação de contas da Gestão 2022-2025 das 8h às 8h30, no mesmo local. Foi registrada chapa única para a votação, com Evellyn Abelha para presidente. Se eleita, a nova gestão assumirá o triênio de 2025-2028.

Quarta-feira

O dia 10 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h. Na sequência também ocorre a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Quinta-feira

Além da sessão plenária, a partir das 9h, para a votação da Ordem do Dia no Plenário Júlio Maia, o local recebe a partir das 14h do dia 10 a reunião da Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária. A convocação foi feita ontem pelo deputado João Henrique (PL), quem preside a comissão, e ressaltou que além da prestação de contas do segundo quadrimestre prevista para setembro, o Governo do Estado está em atraso com a submissão das contas à ALEMS do primeiro quadrimestre, que deveria ter sido apresentadas em maio – saiba mais nesta matéria . O evento cumpre medidas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Serviço

Todos os eventos na ALEMS são abertos ao público e à imprensa. A Casa de Leis fica localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso. As ações terão a cobertura e banco de imagens pelo Portal da ALEMS e transmissões pelo Facebook e Youtube .

Você também pode acompanhar pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS .