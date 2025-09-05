Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Frente fria derruba temperaturas no sul de MS e tempo seco predomina no fim de semana

Mato Grosso do Sul terá um fim de semana marcado por contrastes climáticos. A passagem de uma frente fria nesta sexta-feira (5) derruba as temperat...

05/09/2025 06h26
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul terá um fim de semana marcado por contrastes climáticos. A passagem de uma frente fria nesta sexta-feira (5) derruba as temperaturas na região sul do Estado, enquanto o calor persiste nas áreas do norte, leste e Bolsão. Já entre sábado (6) e domingo (7), o predomínio será de tempo firme e seco, mas com baixa umidade relativa do ar. Porém, a próxima semana começa com previsão de chuvas e possíveis tempestades devido ao avanço de uma nova frente fria.

A previsão indica sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas para esta sexta. O destaque do dia é a queda brusca das temperaturas no sul: em Ponta Porã e Porto Murtinho, os termômetros não devem passar de 17°C, enquanto no norte, em municípios como Paranaíba e Coxim, a máxima pode chegar a 35°C.

Na região sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 10°C e 14°C, podendo cair ainda mais em pontos isolados, e máximas entre 17°C e 26°C. No Pantanal e sudoeste, as mínimas ficam entre 13°C e 17°C, e máximas entre 18°C e 26°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 18°C e a máxima entre 30°C e 32°C.

Fim de semana seco e com frio nas manhãs

Entre sábado e domingo, um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme em praticamente todo o estado. Apesar do sol, a umidade relativa do ar deve cair para valores críticos, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte, bolsão e pantaneira.

As manhãs devem ser frias no sul, com mínimas entre 8°C e 11°C. Ao longo do dia, as máximas sobem, variando de 20°C a 29°C. Em Campo Grande, os termômetros devem marcar mínimas entre 15°C e 18°C e máximas entre 28°C e 33°C. Nos municípios do bolsão e norte, o calor segue intenso, com temperaturas chegando a 37°C.

Segunda-feira com chance de temporais

Na próxima segunda-feira (8), o tempo muda novamente. O sol aparece, mas a nebulosidade aumenta gradualmente, e há previsão de chuvas fracas a moderadas em várias regiões.

Pontualmente, podem ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento, principalmente no sul, devido à chegada de uma nova frente fria combinada com áreas de baixa pressão e o transporte de calor e umidade.

As temperaturas sobem em relação ao fim de semana: no sul, mínimas entre 17°C e 19°C e máximas de até 33°C; no Pantanal, termômetros entre 17°C e 22°C pela manhã e máximas de 38°C à tarde. Em Campo Grande, a mínima fica entre 21°C e 23°C, com máxima de 34°C a 36°C.

Comunicação Governo de MS
Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

