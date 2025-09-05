Sanesul impulsiona segurança hídrica em MS com R$ 23,4 milhões em melhorias em duas cidades

Investimentos da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, que se somados resultam em R$ 23,4 milhões em obras de ampliação e modernização do abastecimento de água nos municípios de Rio Brilhante e Chapadão do Sul, vão reforçar o compromisso com a universalização do serviço, a qualidade de vida e o desenvolvimento regional.

Em Rio Brilhante são R$ 13,7 milhões combinados entre recursos próprios e de financiamento no BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento). Já em Chapadão do Sul são R$ 9,7 milhões em recursos voltados à ampliação do sistema de captação, reservação e distribuição de água tratada. As ordens de serviço foram assinadas na semana anterior pelas lideranças da empresa.

Diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio ressaltou que embora o abastecimento já seja universalizado em Mato Grosso do Sul, os sistemas necessitam de constante modernização para acompanhar o crescimento populacional e os desafios ambientais.

Com prazo de execução de 18 meses, as obras visam ampliar redes, modernizar equipamentos e otimizar a eficiência operacional com foco na sustentabilidade.

"A Sanesul segue investindo para assegurar serviço contínuo, seguro e de qualidade nos 68 municípios onde atua. O contrato também prevê 18 meses para a conclusão das obras, e os benefícios esperados incluem maior segurança contra desabastecimentos e melhoria na qualidade de vida dos moradores", frisa o Marcílio.

Impactos positivos nos dois municípios

Em ambos os casos, os investimentos promovem não apenas o fortalecimento da infraestrutura, mas também efeitos multiplicadores:

: modernização dos sistemas reduz desperdícios e protege os mananciais . Consumo consciente da água (especialmente ressaltado no projeto de Chapadão do Sul): campanhas educativas encorajam práticas domésticas eficientes, como reutilizar água de enxágue e consertar vazamentos rapidamente

Compromisso contínuo com a segurança hídrica

Esses projetos reforçam a percepção de que a Sanesul vai além da universalização do fornecimento - seu objetivo é garantir um serviço confiável, sustentável e alinhado com as necessidades futuras da população.

Por meio de planejamento estratégico, inovação tecnológica e parcerias institucionais, a empresa consolida sua atuação como protagonista na modernização dos sistemas de abastecimento em Mato Grosso do Sul.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Comunicação Governo de MS