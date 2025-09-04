MS recebe Caravana da Inovação e firma termo de cooperação para fortalecer a advocacia pública

Evento reúne autoridades nacionais e estaduais com foco em tecnologia, gestão eficiente e integração institucional

Campo Grande foi palco, quarta-feira (3), da abertura oficial da Caravana da Inovação – Etapa Mato Grosso do Sul, promovida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MS), Governo de MS e Fundect em parceria com a Advocacia-Geral da União (AGU), por meio do seu Laboratório de Inovação (LABORI).

O encontro, sediado no Bioparque Pantanal, reuniu autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário e instituições de ensino e controle para discutir os rumos da inovação na advocacia pública e na gestão do setor público brasileiro .

Durante a solenidade, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre a AGU/LABORI, a PGE/MS e a Fundect, formalizando a realização da Caravana em Mato Grosso do Sul e consolidando a integração de esforços para capacitação, desenvolvimento de soluções inovadoras e fortalecimento institucional .

O LABORI é um espaço colaborativo e multidisciplinar da AGU que fomenta soluções inovadoras em processos, produtos e serviços, conectando tecnologia, ciência e gestão pública.

Em Mato Grosso do Sul, a atuação ganha protagonismo com a PGE que vem liderando iniciativas de modernização administrativa e jurídica, posicionando o Estado como referência nacional em inovação na advocacia pública. A sinergia entre as instituições garante que soluções tecnológicas, como jurimetria, automação, inteligência artificial e legal design, sejam aplicadas diretamente em políticas públicas, aumentando a transparência e a eficiência do Estado.

Representando o Governo, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) ressaltou a importância do evento e a sintonia da agenda com os eixos estratégicos do Estado.

“Receber a Caravana da Inovação é motivo de orgulho. O Mato Grosso do Sul tem se destacado como um Estado próspero, inclusivo, verde e digital, e essa integração com a AGU e o LABORI reafirma nosso compromisso com a modernização e com a entrega de serviços públicos mais eficientes e próximos da sociedade”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, enfatizou que a transformação exige cooperação institucional.

“Este evento reafirma o compromisso da advocacia pública com a modernização. Precisamos adaptar nossas estruturas e atuar de forma integrada para oferecer serviços mais racionais e eficientes, acompanhando os desafios do nosso tempo”, afirmou.

Já o coordenador do LABORI e procurador federal da AGU, Bruno Portela, sublinhou que a Caravana não é apenas um projeto, mas um movimento nacional pela transformação da advocacia pública.

“A ideia é trabalhar em rede, unindo instituições públicas federais, estaduais e municipais em prol da inovação. Mato Grosso do Sul foi escolhido por estar fazendo o dever de casa e já figurar entre os estados mais inovadores e competitivos do país”, destacou.

Três dias de programação

A etapa sul-mato-grossense da Caravana da Inovação reúne, ao longo de três dias, palestras, oficinas e painéis temáticos com especialistas nacionais e representantes de empresas como Microsoft, Google e AWS, além de instituições parceiras como TRF3, TJMS, MPMS, Defensoria, OAB/MS, Assomasul, entre outras. As atividades resultarão na Carta da Caravana, documento que consolidará compromissos e soluções para o fortalecimento da advocacia pública e da gestão pública no Estado .

Encerrando a abertura, Barbosinha reforçou que o evento marca um passo decisivo na transformação da administração pública.

“Este encontro nos inspira a avançar cada vez mais. Estamos plantando sementes para um Estado que alia tecnologia, inovação e cidadania. A Caravana deixa em Mato Grosso do Sul um legado de integração que fortalece nossa democracia e prepara nossos municípios para o futuro”, finalizou.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: João Garrigó/Vice-governadoria