Polícia Civil incinera mais de seis toneladas de drogas em Mundo Novo

Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Civil, por meio das Delegacias de Mundo Novo e Japorã, realizou a incineração de mais de 6 toneladas de drogas apreendidas em operações policiais na região de fronteira.

A destruição dos entorpecentes ocorreu às 8h, nas instalações de uma cooperativa, em Mundo Novo, seguindo todos os protocolos legais e sanitários previstos na Lei de Drogas. Foram incinerados diversos tipos de substâncias, entre elas maconha, cocaína, crack e skunk.

O ato foi acompanhado por representantes do Ministério Público Estadual e da Vigilância Sanitária, garantindo o cumprimento das normas legais e de segurança no procedimento.

A Polícia Civil destacou que a ação representa mais um importante passo no combate ao tráfico de drogas e reforçou o papel da comunidade no enfrentamento ao crime. Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do WhatsApp da Delegacia de Mundo Novo: (67) 3474-1647, sendo assegurado o sigilo das informações repassadas.