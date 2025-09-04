Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Forças policiais prendem em Ponta Porã, foragido de Santa Catarina

A integração entre as Polícias Civil e Militar resultou na captura de um foragido da Justiça de Santa Catarina, que possuía mandado de prisão em ab...

04/09/2025 21h45
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A integração entre as Polícias Civil e Militar resultou na captura de um foragido da Justiça de Santa Catarina, que possuía mandado de prisão em aberto por roubo, tráfico de drogas e organização criminosa. Ele foi preso em Ponta Porã.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

De acordo com as informações levantadas, a investigação teve início a partir de uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, que é ex-companheira do autor, estaria recebendo ameaças de morte, além de ser agredida fisicamente.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Para que não fosse preso, o indivíduo fazia o uso de identidade falsa. Durante a apuração, foi descoberto que o homem era procurado no Estado de Santa Catarina.

A prisão foi realizada graças ao trabalho conjunto da Força Tática da Polícia Militar, da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), da 1ª Delegacia e da 2ª Delegacia de Ponta Porã, que uniram esforços para localizar e capturar o investigado. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e seguirá assistida pela rede de proteção.

Já o preso permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

