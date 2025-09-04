DOF recaptura foragido com mais de 650 quilos de drogas em carro roubado

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quarta-feira (3), em Amambai, mais de 650 quilos de maconha e skunk, que eram transportados em um veículo Hyundai HB20, roubado no Estado de São Paulo. Na ação, um foragido da justiça de 34 anos foi preso em flagrante.

Os militares faziam patrulhamento pela MS-156, zona rural do município, quando visualizaram o automóvel em alta velocidade. Durante acompanhamento, o condutor não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir.

Após alguns quilômetros em acompanhamento o motorista foi alcançado. Em vistoria no carro foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 633 quilos do entorpecente, além de 23 quilos de skunk.

Em checagem aos agregados do veículo, os policiais verificaram que as placas afixadas eram falsas e que o carro havia sido furtado em agosto deste ano, na cidade de Cristais Paulista (SP). Ao conferirem a documentação do autor, os militares constataram que ele estava com um mandado de prisão em aberto.

Questionado, o homem afirmou que pegou o HB20 carregado em Coronel Sapucaia e levaria até Caarapó, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,3 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

