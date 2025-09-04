ALEMS abre as portas à infância com inauguração de espaço lúdico e inclusivo

Na manhã desta quinta-feira (4), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul inaugurou um espaço que celebra a infância e a inclusão: o novo ambiente lúdico e pedagógico, pensado para acolher crianças enquanto seus pais participam de atividades no Parlamento Estadual. A cerimônia de inauguração reuniu os deputados Gerson Claro (PP), presidente da Casa, Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário, Pedro Kemp (PT), 2º secretário, e Professor Rinaldo (Podemos), que juntos descerraram a fita e marcaram simbolicamente a entrega do espaço.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Deputados descerraram fita de inauguração do local

Com 28,8 m², o local foi planejado para oferecer conforto, segurança e estímulos ao desenvolvimento infantil. Equipado com brinquedos multissensoriais e pedagógicos, favorece a interação lúdica, o aprendizado e a socialização. O projeto também contempla estrutura totalmente adaptada para crianças com deficiência, além de uma antessala reservada para mães em período de amamentação, garantindo acolhimento e privacidade.

Durante o ato, o presidente Gerson Claro destacou que o espaço simboliza a presença das crianças na “Casa do Povo”. “As pessoas que vierem participar de reuniões ou visitar gabinetes poderão deixar os filhos nesse local, onde serão bem atendidos. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa dá um grande passo no caminho da humanização e do atendimento”, afirmou.

O deputado Paulo Corrêa ressaltou a relevância da iniciativa: “É fundamental garantirmos um bom atendimento aos filhos pequenos daquelas pessoas que visitam nosso Parlamento. Esse espaço pedagógico infantil representa cuidado e acolhimento”.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Espaço é equipado com brinquedos multissensoriais e pedagógicos

Já o deputado Pedro Kemp elogiou a sensibilidade da Mesa Diretora: “Esse espaço, que é lúdico e educativo, humaniza a nossa Casa de Leis. Espero que seja muito frequentado e cumpra seu papel social".

A opinião também foi reforçada pelo deputado Professor Rinaldo, que destacou o caráter inclusivo e educativo do novo ambiente, aproximando ainda mais a população do Legislativo.

Olhar da comunidade

Entre os convidados, estava a dona de casa Valéria Sanfolim, avó de três crianças que participaram da inauguração. Para ela, o espaço traz benefícios tanto para os pequenos quanto para os responsáveis: “Muitas vezes os pais trazem filhos pequenos ao Parlamento e as crianças acabam atrapalhando. Com esse espaço tudo muda. É um lugar bastante proveitoso, que garante comodidade às crianças e tranquilidade aos pais”.

Ao abrir suas portas também para os pequenos, a Assembleia Legislativa reafirma sua identidade como Casa do Povo, mostrando que a política pode – e deve – caminhar lado a lado com a infância, a inclusão e a humanização.