Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

ALEMS abre as portas à infância com inauguração de espaço lúdico e inclusivo

Na manhã desta quinta-feira (4), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul inaugurou um espaço que celebra a infância e a inclusão: o novo amb...

04/09/2025 20h42
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputados Professor Rinaldo, Pedro Kemp, Gerson Claro e Paulo Corrêa interagindo com pequenos
Deputados Professor Rinaldo, Pedro Kemp, Gerson Claro e Paulo Corrêa interagindo com pequenos

Na manhã desta quinta-feira (4), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul inaugurou um espaço que celebra a infância e a inclusão: o novo ambiente lúdico e pedagógico, pensado para acolher crianças enquanto seus pais participam de atividades no Parlamento Estadual. A cerimônia de inauguração reuniu os deputados Gerson Claro (PP), presidente da Casa, Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário, Pedro Kemp (PT), 2º secretário, e Professor Rinaldo (Podemos), que juntos descerraram a fita e marcaram simbolicamente a entrega do espaço.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Deputados descerraram fita de inauguração do local

Com 28,8 m², o local foi planejado para oferecer conforto, segurança e estímulos ao desenvolvimento infantil. Equipado com brinquedos multissensoriais e pedagógicos, favorece a interação lúdica, o aprendizado e a socialização. O projeto também contempla estrutura totalmente adaptada para crianças com deficiência, além de uma antessala reservada para mães em período de amamentação, garantindo acolhimento e privacidade.

Durante o ato, o presidente Gerson Claro destacou que o espaço simboliza a presença das crianças na “Casa do Povo”. “As pessoas que vierem participar de reuniões ou visitar gabinetes poderão deixar os filhos nesse local, onde serão bem atendidos. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa dá um grande passo no caminho da humanização e do atendimento”, afirmou.

O deputado Paulo Corrêa ressaltou a relevância da iniciativa: “É fundamental garantirmos um bom atendimento aos filhos pequenos daquelas pessoas que visitam nosso Parlamento. Esse espaço pedagógico infantil representa cuidado e acolhimento”.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Espaço é equipado com brinquedos multissensoriais e pedagógicos

Já o deputado Pedro Kemp elogiou a sensibilidade da Mesa Diretora: “Esse espaço, que é lúdico e educativo, humaniza a nossa Casa de Leis. Espero que seja muito frequentado e cumpra seu papel social".

A opinião também foi reforçada pelo deputado Professor Rinaldo, que destacou o caráter inclusivo e educativo do novo ambiente, aproximando ainda mais a população do Legislativo.

Olhar da comunidade

Entre os convidados, estava a dona de casa Valéria Sanfolim, avó de três crianças que participaram da inauguração. Para ela, o espaço traz benefícios tanto para os pequenos quanto para os responsáveis: “Muitas vezes os pais trazem filhos pequenos ao Parlamento e as crianças acabam atrapalhando. Com esse espaço tudo muda. É um lugar bastante proveitoso, que garante comodidade às crianças e tranquilidade aos pais”.

Ao abrir suas portas também para os pequenos, a Assembleia Legislativa reafirma sua identidade como Casa do Povo, mostrando que a política pode – e deve – caminhar lado a lado com a infância, a inclusão e a humanização.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS recebe Caravana da Inovação e firma termo de cooperação para fortalecer a advocacia pública
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil incinera mais de seis toneladas de drogas em Mundo Novo
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Forças policiais prendem em Ponta Porã, foragido de Santa Catarina
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
18°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
18°

Sensação

4.71 km/h

Vento

85%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 6 horas MS recebe Caravana da Inovação e firma termo de cooperação para fortalecer a advocacia pública
Há 6 horas Debate na CRA aponta falhas na reforma agrária; governo defende avanços
Há 6 horas Polícia Civil incinera mais de seis toneladas de drogas em Mundo Novo
Há 7 horas Forças policiais prendem em Ponta Porã, foragido de Santa Catarina
Há 7 horas CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 6 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 3 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 6 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 4 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados