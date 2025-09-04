Mesa Diretora anuncia liberação parcial de novo estacionamento na ALEMS

A partir do dia 8 de setembro, os servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) já terão 140 vagas disponibilizadas no novo estacionamento vertical. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (4) pelos deputados presidente Gerson Claro (PP) e primeiro-secretário Paulo Corrêa (PSDB), em visita às obras.

“Essas novas vagas já serão liberadas no piso inferior, vamos fazer a limpeza para poder entregar já dia 8”, disse o presidente Gerson Claro (PP). Paulo Corrêa ressaltou que serão cerca de 600 novas vagas. “Efetivamente, a Assembleia dá um salto em qualidade”, destacou Paulo Corrêa.

O primeiro secretário ainda ressaltou que o prazo para a entrega completa da obra orçada em R$ 34 milhões está previsto para o mês de dezembro. “Atualmente estamos estacionando na rua, as pessoas reclamam e tal, mas nós estamos construindo uma coisa muito melhor, para o futuro, então temos que terminar a obra com segurança. Tem lugares que ainda faltam guard-rail toda a segurança é exigência nossa. Além disso vamos ganhar outro espaço maravilhoso para a Assembleia sem derrubar nenhuma árvore, onde poderemos fazer eventos em espaço coberto”, detalhou Paulo Corrêa.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da ALEMS há um plano de manejo das árvores que precisaram ser realocadas e um comprometimento de replantio de espécies nativas. “A gente tem um planejamento de remanejamento, algumas que a gente tirou e replantou ali na mata existente outras estamos cultivando no espaço de compostagem . Então a gente não desmatou nada. Estamos com um ano e três meses de obras e prevemos mais três meses para terminar liberando todos os setores, com vagas para carros e motocicletas”, explicou João Paulo Coelho, secretário de Infraestrutura.

