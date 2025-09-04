Whats

Em vista às obras, Mesa Diretora anuncia liberação parcial de novo estacionamento na ALEMS

A partir do dia 8 de setembro, os servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) já terão 140 vagas disponibilizadas no novo es...

04/09/2025 19h35
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Presidente Gerson Claro e primeiro-secretário Paulo Corrêa anunciaram a liberação de vagas do piso inferior
A partir do dia 8 de setembro, os servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) já terão 140 vagas disponibilizadas no novo estacionamento vertical. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (4) pelos deputados presidente Gerson Claro (PP) e primeiro-secretário Paulo Corrêa (PSDB), em visita às obras.

“Essas novas vagas já serão liberadas no piso inferior, vamos fazer a limpeza para poder entregar já dia 8”, disse o presidente Gerson Claro (PP). Paulo Corrêa ressaltou que serão cerca de 600 novas vagas. “Efetivamente, a Assembleia dá um salto em qualidade”, destacou Paulo Corrêa.

O primeiro secretário ainda ressaltou que o prazo para a entrega completa da obra orçada em R$ 34 milhões está previsto para o mês de dezembro. “Atualmente estamos estacionando na rua, as pessoas reclamam e tal, mas nós estamos construindo uma coisa muito melhor, para o futuro, então temos que terminar a obra com segurança. Tem lugares que ainda faltam guard-rail toda a segurança é exigência nossa. Além disso vamos ganhar outro espaço maravilhoso para a Assembleia sem derrubar nenhuma árvore, onde poderemos fazer eventos em espaço coberto”, detalhou Paulo Corrêa.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da ALEMS há um plano de manejo das árvores que precisaram ser realocadas e um comprometimento de replantio de espécies nativas. “A gente tem um planejamento de remanejamento, algumas que a gente tirou e replantou ali na mata existente outras estamos cultivando no espaço de compostagem . Então a gente não desmatou nada.  Estamos com um ano e três meses de obras e prevemos mais três meses para terminar liberando todos os setores, com vagas para carros e motocicletas”, explicou João Paulo Coelho, secretário de Infraestrutura.

Saiba mais:

Sustentabilidade em obras na ALEMS conferem protagonismo em preservação ambiental

Pautada na preservação do Meio Ambiente, ALEMS terá 1º estacionamento vertical

Primeira secretaria apresenta avanço das obras do novo estacionamento da ALEMS

 

Anúncio
Anúncio
