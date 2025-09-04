Mutirão facilitará acesso a documentos em Nova Casa Verde

O Instituto de Identificação de Mato Grosso do Sul realizará, entre os dias 9 e 11 de setembro, um mutirão de identificação no distrito de Nova Casa Verde, localizado no município de Nova Andradina. A ação, solicitada pelo deputado estadual Zé Teixeira, será promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública em conjunto com a Prefeitura Municipal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Durante o mutirão, além da emissão do novo RG e da regularização do CPF, serão oferecidos serviços como a retirada do Contrato de Concessão de Uso (CCU), acesso ao crédito e outras iniciativas voltadas ao trabalhador rural. O atendimento será realizado na Escola Municipal Luiz Cláudio Josué.

A solicitação para a regularização das identidades antigas foi feita pelo deputado Zé Teixeira por meio de ofício encaminhado ao secretário Antônio Carlos Videira, em julho deste ano. O pedido teve origem na demanda apresentada por Aline Maria Pinheiro da Silva, representante da unidade local da Rede Cartório Fácil de Nova Casa Verde.

O principal motivo para a realização do mutirão foram as dificuldades enfrentadas pelos moradores do distrito — especialmente os mais vulneráveis — para se deslocarem até a sede do município, situada a cerca de 60 quilômetros de distância.