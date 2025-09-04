Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e porte de arma branca em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na manhã desta quinta-feira (04/09), por volta das 09h40, equipes de patrulha urbana do13º Batalhão de Polícia Militar, unidade subordinada aoComando de Policiamento de Área 2 (CPA-2), realizaram a prisão de um indivíduo portráfico de drogaseporte de arma brancaem Paranaíba.

A ação foi desencadeada após denúncia anônima recebida pela Central de Atendimento, relatando que um homem estaria comercializando pedras de crack nas imediações da Rua Perimetral, próximo a um estabelecimento da região. Com base nas informações, as guarnições RP-1 e RP-2 deslocaram-se até o endereço indicado e visualizaram um indivíduo com as mesmas características descritas.

Durante a abordagem, o suspeito tentou ocultar algo na boca, mas, após insistência da equipe, deixou cair ao solo um invólucro contendo21 pedras de substância análoga ao crack, prontas para comercialização. Em sua mochila foram encontrados aindaquatro facas, uma caixa de som portátil, um martelo, um aparelho celular, um carregador de tornozeleira eletrônica e outros objetos de interesse policial.

Questionado sobre a origem da droga, o indivíduo confessou ter adquirido o entorpecente de outra pessoa, na condição de pagamento posterior, e que a intenção era revender todo o material ilícito.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Devido ao comportamento agressivo e ao estado de agitação, foi necessário o uso de algemas, garantindo a segurança da guarnição e do próprio conduzido. Não foram constatadas lesões aparentes, e todos os seusdireitos constitucionaisforam preservados.

