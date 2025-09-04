Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e porte de arma branca em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na manhã desta quinta-feira (04/09), por volta das 09h40, equipes de patrulha urbana do13º Batalhão de Polícia Militar, unidade su...

04/09/2025 19h35
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – Na manhã desta quinta-feira (04/09), por volta das 09h40, equipes de patrulha urbana do13º Batalhão de Polícia Militar, unidade subordinada aoComando de Policiamento de Área 2 (CPA-2), realizaram a prisão de um indivíduo portráfico de drogaseporte de arma brancaem Paranaíba.

A ação foi desencadeada após denúncia anônima recebida pela Central de Atendimento, relatando que um homem estaria comercializando pedras de crack nas imediações da Rua Perimetral, próximo a um estabelecimento da região. Com base nas informações, as guarnições RP-1 e RP-2 deslocaram-se até o endereço indicado e visualizaram um indivíduo com as mesmas características descritas.

Durante a abordagem, o suspeito tentou ocultar algo na boca, mas, após insistência da equipe, deixou cair ao solo um invólucro contendo21 pedras de substância análoga ao crack, prontas para comercialização. Em sua mochila foram encontrados aindaquatro facas, uma caixa de som portátil, um martelo, um aparelho celular, um carregador de tornozeleira eletrônica e outros objetos de interesse policial.

Questionado sobre a origem da droga, o indivíduo confessou ter adquirido o entorpecente de outra pessoa, na condição de pagamento posterior, e que a intenção era revender todo o material ilícito.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Devido ao comportamento agressivo e ao estado de agitação, foi necessário o uso de algemas, garantindo a segurança da guarnição e do próprio conduzido. Não foram constatadas lesões aparentes, e todos os seusdireitos constitucionaisforam preservados.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM –
Acesse nossas redes sociais: Facebook e Instagram

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS recebe Caravana da Inovação e firma termo de cooperação para fortalecer a advocacia pública
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil incinera mais de seis toneladas de drogas em Mundo Novo
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Forças policiais prendem em Ponta Porã, foragido de Santa Catarina
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
18°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
18°

Sensação

4.71 km/h

Vento

85%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 6 horas MS recebe Caravana da Inovação e firma termo de cooperação para fortalecer a advocacia pública
Há 6 horas Debate na CRA aponta falhas na reforma agrária; governo defende avanços
Há 6 horas Polícia Civil incinera mais de seis toneladas de drogas em Mundo Novo
Há 7 horas Forças policiais prendem em Ponta Porã, foragido de Santa Catarina
Há 7 horas CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 6 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 3 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 6 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 4 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados