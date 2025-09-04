Lia Nogueira apresenta PL para homenagear médicos que marcaram a saúde de Dourados

A deputada estadual Lia Nogueira (PMDB) apresentou nesta quarta-feira (3) o projeto de lei para alterar a denominação de dois importantes espaços do Hospital Regional de Dourados/MS. A proposta visa alterar o nome do Centro de Especialidades Médicas para “Centro de Especialidades Médicas Dr. Ronaldo Borges Silva”, e o Centro de Diagnóstico para “Centro de Diagnóstico Dr. Antônio Albuquerque Maranhão”.

O objetivo da mudança é mais do que simbólico, trata-se de um reconhecimento público ao legado de dois médicos que dedicaram suas vidas à medicina e à população de Dourados.

“Esta homenagem simboliza o reconhecimento do povo sul-mato-grossense por seu legado à saúde pública”, destacou a deputada Lia Nogueira.

O projeto de lei que passará por votação na Assembleia Legislativa é uma forma de valorização, e um gesto de gratidão, que reafirma a importância de valorizar aqueles que dedicaram suas vidas ao cuidado humano e à construção de uma saúde pública mais justa e sensível em Mato Grosso do Sul.

Ronaldo Borges Silva é natural de Perdizes (MG), formou-se em Medicina pela UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro) e se especializou em anestesiologia na USP (Universidade de São Paulo). Em 1981, chegou a Dourados, onde se tornou referência na área, pioneiro no Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e formador de gerações. Por mais de quatro décadas, atuou com ética, acolhimento e amor à profissão, deixando um legado.

Nascido em Mata Grande (AL) e formado em Medicina pela UNESP (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), Antônio Albuquerque Maranhão foi pioneiro em ginecologia, obstetrícia e ensino universitário, sempre lembrado pelo acolhimento e cuidado com os mais humildes. Sua história foi marcada pelo atendimento humanizado e amor pela profissão.

Com a aprovação da mudança nos nomes do Centro de Especialidades Médicas e do Centro de Diagnóstico do Hospital Regional, Dourados não apenas preservará a memória dos dois grandes médicos, mas também será uma forma de inspirar novas gerações de profissionais da saúde.