Polícia Civil esclarece homicídio e dupla tentativa de homicídio, apreende arma de fogo prende os autores em Dourados

Na madrugada do último domingo (31), uma confusão ocorrida em uma conveniência no Bairro Estrela Porã, em Dourados, ocasionou o homicídio de um homem de 29 anos atingido por disparos de arma de fogo. Além disso, dois outros jovens que estavam em sua companhia, um de 21 e outro de 16 anos, também foram alvejados, mas sobreviveram.

De acordo com as imagens fornecidas pelo estabelecimento, dois homens em um veículo Fiat/Palio teriam sido os responsáveis pelo ataque, efetuado com a utilização de uma espingarda calibre .22.

Ainda nas primeiras horas da manhã, equipes do Setor de Investigação Geral – SIG/NRI de Dourados localizaram a arma de fogo utilizada na residência de um dos autores, que foi apreendida. Após uma série de diligências que permitiram identificar e qualificar os responsáveis pelo crime, no início da noite os respectivos mandados de prisão preventiva já haviam sido deferidos pelo Poder Judiciário.

A partir de então, as equipes policiais iniciaram diligências para a captura dos autores, que estavam escondidos em uma região rural nas divisas dos municípios de Dourados/MS e Ponta Porã/MS, inclusive com apoio aéreo do helicóptero do Departamento de Operações de Fronteira – DOF, que auxiliou nas varreduras na região.

Na tarde de ontem (3), os investigados, ao sentirem-se sitiados pelas ações policiais, realizaram contato com as equipes através de seu Advogado, informando que tinham desejo de se entregarem na sede do SIG/Dourados para cumprimento de seus mandados de prisão.

Os dois autores foram interrogados, tendo optado por exercerem seu direito ao silêncio a respeito do ocorrido. Os mandados de prisão foram cumpridos e ambos foram encaminhados à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC Dourados.