Deputado Lucas de Lima participa da aula inaugural do projeto "Mulher, Você é Única

O deputado estadual Lucas de Lima marcou presença na aula inaugural do projeto "Mulher, Você é Única", realizada na noite desta terça-feira (13), na Escola Municipal Antônio José Paniago, no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A iniciativa tem como objetivo fortalecer, valorizar e empoderar mulheres de diferentes idades, por meio do desenvolvimento pessoal, social e profissional.

Voltado a mulheres de diferentes faixas etárias e realidades sociais, o projeto promove ações que estimulam o autoconhecimento, a autoestima e o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais.

Durante o evento, o deputado Lucas de Lima destacou a importância de políticas públicas e projetos que incentivem o protagonismo feminino. "A transformação social passa pela valorização da mulher. Apoiar esse tipo de iniciativa é reafirmar o compromisso com uma sociedade mais justa, igualitária e com oportunidades reais para todas", afirmou o parlamentar.

A programação da noite incluiu dinâmicas de integração, sorteio de brindes e uma palestra inspiradora sobre o papel da mulher na sociedade atual, conduzida pelas coaches Ritbox Geni Cordeiro e Viviane Lopes, especialistas em desenvolvimento pessoal e feminino.

O projeto "Mulher, Você é Única" terá continuidade nas próximas semanas, oferecendo encontros e atividades voltadas ao autoconhecimento, liderança e empoderamento feminino.