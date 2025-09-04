Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão debate autonomia da perícia criminal federal

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (9) sobre a autonomia ...

04/09/2025 17h26
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Sérgio Andrade/Governo de São Paulo
Sérgio Andrade/Governo de São Paulo

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (9) sobre a autonomia da perícia criminal federal.

O debate, que será interativo, atende a pedido do deputado Reimont (PT-RJ) e está marcado para as 10 horas, no plenário 9.

O parlamentar quer discutir a necessidade de fortalecimento da perícia oficial criminal no Brasil, tendo como eixo central a garantia de sua autonomia técnica, científica e funcional e o papel determinante dessa estrutura para a promoção da justiça, o enfrentamento à impunidade e a proteção dos direitos humanos.

Segundo Reimont, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Sou da Paz apontam que o Brasil apresenta índices alarmantemente baixos de elucidação de crimes, especialmente nos casos de homicídios dolosos.

"Estima-se que apenas cerca de 30% dos homicídios no país são solucionados, índice muito inferior ao de países com sistemas periciais fortalecidos e independentes, o que evidencia um sério problema estrutural", diz.

“A autonomia da perícia é um instrumento de proteção da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Sua atuação independente protege o sistema de justiça de interferências indevidas e reforça a credibilidade das investigações”, afirma o deputado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova subvenção econômica para pescador artesanal e suas cooperativas
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão de Finanças debate projeto sobre tributação da participação nos lucros das empresas
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
18°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
18°

Sensação

4.71 km/h

Vento

85%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 6 horas MS recebe Caravana da Inovação e firma termo de cooperação para fortalecer a advocacia pública
Há 6 horas Debate na CRA aponta falhas na reforma agrária; governo defende avanços
Há 6 horas Polícia Civil incinera mais de seis toneladas de drogas em Mundo Novo
Há 7 horas Forças policiais prendem em Ponta Porã, foragido de Santa Catarina
Há 7 horas CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 6 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 3 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 6 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 4 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados