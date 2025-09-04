Polícia Civil incinera mais de duas toneladas de drogas em Ivinhema

Nesta quinta-feira (4), a Polícia Civil, através da Delegacia de Ivinhema realizou a incineração de 2,4 toneladas de entorpecentes. A queima teve início às 09h, na Usina Adecoagro. Foram incinerados diversos tipos de entorpecentes: maconha, cocaína, skunk e crack.

A incineração foi realizada com a presença de representantes do Ministério Público Estadual e da vigilância sanitária, na forma da Lei de Drogas, garantindo o cumprimento das normas legais e sanitárias para o procedimento.

A delegacia de polícia de Ivinhema reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de entorpecentes e com a segurança da população e salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual pontua que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do “Whatsaap” da SIG (67- 99208-9491), garantindo-se o sigilo dos denunciantes.