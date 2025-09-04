Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS +Criativo leva workshops de capacitação para territórios culturais de MS

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), por meio da Superintendência de Economia Criativa e Políticas Integradas, está promo...

04/09/2025 16h25
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), por meio da Superintendência de Economia Criativa e Políticas Integradas, está promovendo workshops de qualificação que integram o programa “MS +Criativo”. O objetivo é fortalecer o setor cultural e criativo, estimulando a profissionalização dos agentes e ampliando as possibilidades de geração de renda a partir da cultura. As capacitações são realizadas em parceria com o Sebrae/MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul). 

As atividades já estão programadas para diferentes regiões do estado, com temas que abordam desde os fundamentos da economia criativa até estratégias de mercado, elaboração de projetos culturais e construção de portfólios artísticos. A iniciativa busca aproximar artistas, produtores e gestores públicos, incentivando a criação de redes e parcerias. Os primeiros encontros aconteceram em Três Lagoas (5 de agosto) e Amambai (3 de setembro). 

O próximo acontece no “Território Bioceânica +Criativa", com o workshop “Economia Criativa e Mercado”, no dia 11 de setembro, em Porto Murtinho. Ministrada pelo consultor Fábio Lapuente (Sebrae/MS), a formação terá carga horária de quatro horas e será realizada no Cineteatro Ney Machado Mesquita (Rua Pedro Celestino, 20), das 18h às 22h. Participam ainda os municípios de Caracol, Bela Vista, Jardim, Guia Lopes da Laguna e Nioaque. O workshop abordará dinâmicas e oportunidades do setor, análise de exemplos de sucesso e tendências de mercado, com foco em transformar habilidades artísticas em negócios viáveis e sustentáveis.

Já no “Território Pantanal +Criativo”, o workshop “Economia Criativa: conceito e abrangência” será realizado em 23 de setembro, em Aquidauana, com a consultora Cláudia Medeiros (Sebrae/MS). O encontro acontece no Auditório da SEMED (Rua Luís da Costa Gomes, 700 – Cidade Nova), das 13h às 17h, também com carga horária de quatro horas. Além de Aquidauana, participam os municípios de Miranda, Anastácio e Terenos. A proposta é apresentar uma compreensão aprofundada dos fundamentos da economia criativa e suas implicações no setor artístico, explorando como a criatividade pode ser convertida em valor econômico em áreas como artes visuais, música, artesanato e design.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, reforça a importância da iniciativa. “A economia criativa é um dos pilares para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Quando capacitamos nossos agentes culturais, fortalecemos também a identidade cultural do Estado e abrimos novos caminhos para o crescimento econômico sustentável”.

“Cumprindo a proposta de qualificar os agentes criativos e fortalecer as políticas públicas de Economia Criativa em Mato Grosso do Sul, estamos dando continuidade à parceria com instituições do Sistema S, que começou com o Senac no primeiro semestre e, agora, se desenvolve com o Sebrae”, destaca a superintendente de Economia Criativa do estado, Luciana Azambuja.

Ela acrescenta que a iniciativa também busca ampliar o entendimento dos participantes sobre o setor e facilitar a participação em editais de fomento. “Nosso objetivo é ampliar a compreensão sobre as dinâmicas e oportunidades do setor e facilitar o processo de elaboração de projetos para captação de recursos em editais, ampliando assim a atuação dos nossos criativos”, finaliza.

Lucas Castro, Comunicação Setesc
Foto: Bruno Rezende/Secom

