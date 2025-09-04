Polícia Civil desarticula ponto de tráfico de drogas eprende três em Rio Brilhante

A Polícia Civil, por intemédio da Delegacia de Rio Brilhante, em diligências voltadas ao combate ao tráfico de drogas, prendeu nesta quarta-feira (03), três indivíduos, além de apreender entorpecentes e objetos relacionados ao crime. A ação aconteceu na região da Vila Fátima (“Zonão”). Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Durante monitoramento em imóvel já denunciado como ponto de venda de drogas, os policiais abordaram V.A.M.D. (24) – foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e D.A.A. (59) No local, foram encontrados crack, cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie, além de uma motoneta sem placa usada para “disk entrega” de entorpecentes. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na residência de D.A.A., as buscas resultaram na apreensão de drogas escondidas em embalagens de lixo, além de objetos sem comprovação de origem, como motosserra, bateria veicular e um simulacro de arma de fogo. Tanto V.A.M.D. quanto D.A.A. foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Em continuidade da ação, a Polícia Civil identificou outro endereço utilizado por V.A.M.D., na Vila Nova Esperança. No local, foi preso W.S.B. (19), flagrado descartando drogas ao notar a presença policial.

Na residência foram apreendidos cerca de 400g de maconha, porções de crack, dinheiro, balança de precisão e materiais para embalo, confirmando o uso do espaço para o tráfico.

Nenhum comentário 500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.

Mostrar mais comentários