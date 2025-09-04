Polícia Civil desarticula ponto de tráfico de drogas eprende três em Rio Brilhante

(67) 99142-9066
A Polícia Civil, por intemédio da Delegacia de Rio Brilhante, em diligências voltadas ao combate ao tráfico de drogas, prendeu nesta quarta-feira (03), três indivíduos, além de apreender entorpecentes e objetos relacionados ao crime. A ação aconteceu na região da Vila Fátima (“Zonão”).
Durante monitoramento em imóvel já denunciado como ponto de venda de drogas, os policiais abordaram V.A.M.D. (24) – foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e D.A.A. (59) No local, foram encontrados crack, cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie, além de uma motoneta sem placa usada para “disk entrega” de entorpecentes.
Na residência de D.A.A., as buscas resultaram na apreensão de drogas escondidas em embalagens de lixo, além de objetos sem comprovação de origem, como motosserra, bateria veicular e um simulacro de arma de fogo. Tanto V.A.M.D. quanto D.A.A. foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.
Em continuidade da ação, a Polícia Civil identificou outro endereço utilizado por V.A.M.D., na Vila Nova Esperança. No local, foi preso W.S.B. (19), flagrado descartando drogas ao notar a presença policial.
Na residência foram apreendidos cerca de 400g de maconha, porções de crack, dinheiro, balança de precisão e materiais para embalo, confirmando o uso do espaço para o tráfico.
