Aniversário
Legislativo - MS

ALEMS participa da Caravana da Inovação da Advocacia-Geral da União

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, participou da abertura da etapa estadual da Caravana d...

04/09/2025 12h02
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Gerson Claro participou da abertura da Caravana da Inovação, no Bioparque Pantanal
Gerson Claro participou da abertura da Caravana da Inovação, no Bioparque Pantanal

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, participou da abertura da etapa estadual da Caravana da Inovação promovida pela Advocacia-Geral da União (AGU). O evento ocorreu nesta quarta-feira (3) no auditório do Bioparque Pantanal em Campo Grande.

A Caravana da Inovação é um projeto elaborado pela AGU por meio do seu Laboratório de Inovação (Labori) e realizado em MS em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS). O objetivo é criar uma rede nacional de inovação jurídica voltada à advocacia pública, por meio de tecnologia, gestão colaborativa e transformação digital. A caravana já passou por estados como Ceará e Paraná, antes de chegar ao Mato Grosso do Sul.

Em sua fala, o presidente Gerson Claro destacou a importância da inovação e o papel do Legislativo. “A Alems tem a missão de elaborar leis que podem amparar a inovação. Nós também tivemos avanços na área de virtualização de processos legislativos na ALEMS. Que essa rede nacional possa nos trazer um olhar aberto para entregarmos o que interessa para nossa sociedade. A Assembleia Legislativa está aberta para contribuir e receber todas as contribuições que vierem desse evento”, destacou.

A etapa de MS teve início em formato virtual no mês de agosto e agora entra na fase presencial com atividades em Campo Grande nos dias 3, 4 e 5 de setembro, incluindo oficinas práticas, palestras e desafios inovadores. A ALEMS estará presente em todas as atividades.

Cinco servidores da ALEMS participaram das etapas virtuais da Caravana nos dias 7, 12, 14, 20 e 28 de agosto. Entre eles, está o secretário Jurídico e Legislativo da Assembleia Legislativa, Gustavo Ubirajara Giacchini, que também marcou presença na abertura realizada no Bioparque. “A integração entre os órgãos públicos possibilita a troca de experiências e a construção de soluções aplicáveis a todos. Isso gera economia de recursos e maior eficiência na gestão. Nossa expectativa é que a ALEMS saia deste evento com novas práticas inovadoras, aproveitando o conhecimento compartilhado para aprimorar e modernizar os trabalhos legislativos”, disse.

A Caravana da Inovação percorrerá dez estados brasileiros e em cada um serão realizados workshops, treinamentos e desafios. Bruno Portela, coordenador do Labori, destacou o protagonismo de MS no quesito inovação. “Esse estado se destaca por ter uma das leis de inovação mais modernas do país”, afirmou citando a Lei nº 6.380/2024 .

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Ana Carolina Ali Garcia, ao centro, é a procuradora-feral do Estado

Para a procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia, a realização do evento em MS traz inúmeros benefícios. “Sediar no MS a Caravana de Inovação, por meio de parceria com AGU, é um marco para a comunidade jurídica local, uma concreta oportunidade de nos conectarmos e atuarmos em rede em torno desse tema. Nosso foco é fortalecer uma cultura de inovação, colaboração e eficiência no serviço público, com compartilhamento de boas práticas. Acreditamos que investir em capacitação, tecnologia e integração é o caminho para entregarmos uma atuação mais estratégica e alinhada às necessidades da sociedade”.

*Com informações da PGE/MS e AGU

