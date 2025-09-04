Polícia Civil incinera 12 toneladas de drogas em Ponta Porã

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, realiza nesta quinta-feira (4), no âmbito da Operação Protetor, e com apoio da 2ª DP de Dourados, a incineração de 12 toneladas de drogas

A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos no município de Ponta Porã. Foram incineradas substâncias ilícitas do tipo maconha, cocaína, skank, pasta base, crack e haxixe.

Esta foi a décima incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 129,5 toneladas de entorpecentes destruídos no ano. A eliminação dessa grande quantidade de drogas representa um prejuízo significativo ao crime organizado, enfraquecendo as estruturas das organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

A DEFRON mantém um canal aberto para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido, e o serviço funciona 24 horas por dia.

