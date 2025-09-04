Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil incinera 12 toneladas de drogas em Ponta Porã

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, realiza nesta quinta-feira (4), no âm...

04/09/2025 12h02
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, realiza nesta quinta-feira (4), no âmbito da Operação Protetor, e com apoio da 2ª DP de Dourados, a incineração de 12 toneladas de drogas

A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos no município de Ponta Porã. Foram incineradas substâncias ilícitas do tipo maconha, cocaína, skank, pasta base, crack e haxixe.

Esta foi a décima incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 129,5 toneladas de entorpecentes destruídos no ano. A eliminação dessa grande quantidade de drogas representa um prejuízo significativo ao crime organizado, enfraquecendo as estruturas das organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

A DEFRON mantém um canal aberto para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido, e o serviço funciona 24 horas por dia.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Projeto inovador: edital da PPP para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é lançado
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil desarticula ponto de tráfico de drogas eprende três em Rio Brilhante
Gerson Claro participou da abertura da Caravana da Inovação, no Bioparque Pantanal ALEMS participa da Caravana da Inovação da Advocacia-Geral da União
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
37°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 24°
35°

Sensação

3.59 km/h

Vento

17%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Motta afirma que não há definição sobre o projeto da anistia
Há 10 minutos Projeto inovador: edital da PPP para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é lançado
Há 10 minutos Câmara assina acordo de cooperação digital com a Prefeitura do Recife
Há 1 hora Polícia Civil desarticula ponto de tráfico de drogas eprende três em Rio Brilhante
Há 1 hora Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4 de trama golpista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.
2
Há 5 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul
3
Há 2 dias Com visão de futuro, Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal
4
Há 5 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 3 dias Pesquisadoras apoiadas pela Fundect vencem etapa estadual do Sebrae Mulher de Negócios
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados