Polícia Militar em Brasilândia realiza a apreensão de mercadorias de contrabando e descaminho

Brasilândia – MS, no dia 3 de setembro, os policiais militares do 2º Pelotão da 1ª Cia do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de mercadorias de contrabando e descaminho.

Nesta quarta-feira, uma guarnição do 2º Pelotão (Brasilândia) durante policiamento realizou a abordagem de 4 veículos, onde durante busca veicular constataram o crime de contrabando e descaminho, pois realizavam o transporte de produtos oriundos do Paraguai com entrada clandestina no pais de mercadoria proibida ou sem o pagamento de direito ou imposto devido.

Após a apreensão dos produtos oriundos do descaminho para posterior apresentação na Receita Federam em Campo Grande/MS o veículo carregado com cigarro foi entregue na Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas, para providências.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

