Polícia Militar em Três Lagoas realiza o cumprimento de 2 Mandados de Prisão

Três Lagoas – MS, no dia 3 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 2 mandados de prisão.

Nesta quarta-feira, por volta das 17h, uma guarnição do Canil do 2º BPM durante policiamento ostensivo no bairro Vila Haro, quando na rua João Silva, realizou a abordagem policial de uma mulher de 35 anos, onde durante checagens nos sistemas policiais localizaram em seu desfavor um mandado de prisão, expedido pela comarca de Ilha Solteira.

Às 21h, uma guarnição de radiopatrulha quando na rua Duque de Caxias com a avenida Olinto Mancini realizou a abordagem policial de um masculino de 29 anos, o qual possuía um mandado de prisão em seu desfavor.

Em ambos os casos, após ser dada voz de prisão os detidos foram apresentados na Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

