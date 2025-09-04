Whats

Aniversário
Campo Grande

Vereador Herculano Borges promove palestra gratuita sobre prevenção ao suicídio com psicólogo Edilson dos Reis

Apesar dos números preocupantes, a mensagem que Edilson dos Reis leva à Câmara é de esperança: "O suicídio pode ser evitado.

04/09/2025 10h18
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A Câmara Municipal de Campo Grande será o espaço de um debate urgente e necessário neste Setembro Amarelo: a prevenção ao suicídio. Em um movimento para enfrentar uma das questões de saúde pública mais urgentes, o vereador Herculano Borges promove no próximo dia 10 de setembro, às 8h30, na Câmara Municipal, a palestra "Manejo na Conscientização em Prevenção ao Suicídio", o tema busca combater os alarmantes índices de suicídio em Mato Grosso do Sul. O evento, que integra a programação do Setembro Amarelo, será ministrado pelo renomado psicólogo Edilson dos Reis (CRP 14/09683) e é direcionado à comunidade, profissionais da saúde, educadores, estudantes, acadêmicos, líderes comunitários e à população em geral.

A iniciativa ganha dimensão crítica ao observar os dados mais recentes: Mato Grosso do Sul ocupa a terceira posição no ranking nacional de suicídios, com uma taxa de 14,2 casos por 100 mil habitantes (Fonte: Ministério da Saúde, 2023). O estado só fica atrás do Rio Grande do Sul e Santa Catarina neste triste ranking. Os números são um alerta vermelho que demanda ação imediata e conscientização.

Para o vereador Herculano Borges, a política pública deve ser instrumento de acolhimento: "Precisamos abrir espaços de diálogo, de orientação e acolhimento. O suicídio não pode mais ser um tabu, porque falar sobre o tema salva vidas. Cada vida perdida para o suicídio é uma tragédia evitável. Estamos trazendo esse debate para o centro do poder público porque salvar vidas também é função da política. É nosso dever criar pontes, romper o silêncio e oferecer esperança àqueles que mais precisam."

O psicólogo Edilson dos Reis, especialista no tema com anos de atuação em políticas públicas e acompanhamento clínico, reforça a importância de falar abertamente sobre o assunto: "O suicídio é o ápice de uma dor silenciosa. É fundamental compreender que não é um ato repentino, mas o resultado de uma série de fatores emocionais, sociais e psicológicos. Nossa missão é fazer com que essa dor encontre voz e acolhimento antes que seja tarde. O Setembro Amarelo é um divisor de águas, mas precisamos agir todos os dias. Uma conversa sem julgamento pode ser o primeiro passo para salvar uma vida."

O que será abordado na palestra:
• Sinais de alerta para comportamento suicida:
o Isolamento social repentino
o Mudanças bruscas de humor ou comportamento
o Falta de interesse por atividades antes prazerosas
o Frases de desesperança ou desejo de morrer
o Mensagens de despedida em redes sociais
o Aumento do uso de álcool ou drogas
• O papel da família, da escola e do local de trabalho na identificação de pessoas em sofrimento
• Como abordar alguém em crise e oferecer suporte inicial
• Caminhos para buscar ajuda profissional na rede pública e privada
• A desconstrução do estigma em torno da saúde mental

Reis destaca ainda o papel estratégico de escolas, igrejas, ambientes de trabalho e políticas públicas, que podem criar redes de proteção e informação: "Procurar um psicólogo ou psiquiatra não é para 'loucos', mas para pessoas que precisam de suporte. Precisamos quebrar esse estigma. Quanto mais falarmos sobre isso, mais encorajamos as pessoas a buscarem ajuda."

Apesar dos números preocupantes, a mensagem que Edilson dos Reis leva à Câmara é de esperança: "O suicídio pode ser evitado. Com informação, acolhimento e cuidado, conseguimos salvar vidas. É isso que o Setembro Amarelo precisa despertar em todos nós."

Precisando de Ajuda? Busque apoio!
A prevenção é um trabalho de todos. Se você ou alguém que você conhece está em crise, entre em contato com:
• CVV (Centro de Valorização da Vida): Ligue 188 (24h, gratuito) ou acesse www.cvv.org.br
• CAPS (Centros de Atenção Psicossocial): Procure a unidade mais próxima de você.

SERVIÇO
• Evento: Palestra "Manejo na Conscientização em Prevenção ao Suicídio"
• Promoção: Vereador Herculano Borges
• Ministrante: Psicólogo Edilson dos Reis (CRP 14/09683)
• Data: 10 de setembro de 2024 (quarta-feira)
• Horário: 8h30
• Local: Câmara Municipal de Campo Grande
• Entrada: Gratuita | Vagas Limitadas | Haverá emissão de certificado
• Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8v5Ow46omPi5ZK4n65NpBXv31rwdpBBardPcg1cdZuGeInA/viewform

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados