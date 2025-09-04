Polícia Civil, com apoio da PM, fecha entreposto de droga e prende homem em flagrante por tráfico de drogas, em Itaporã

Policiais civis prenderam na tarde desta quarta-feira (3), L.F.G.S., de 27 anos, por guardar aproximadamente 3,271kg de substância análoga à maconha, em sua residência, situada às margens da rodovia MS-270, saída de Itaporã – sentido Itahum.

Além da droga, também foram apreendidos: uma balança de precisão, 35 embalagens de plástico utilizadas na preparação da droga para comércio e dois aparelhos celulares.

Ressalte-se que a prisão do indivíduo só foi possível com o apoio incondicional da Polícia Militar, que atendeu prontamente a solicitação da Polícia Civil e auxiliou na ocorrência.

A integração entre as forças de segurança pública só reforça o compromisso no combate ao crime em Itaporã.