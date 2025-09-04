Policiais Civis realizam palestra sobre cidadania, respeito e prevenção às drogas em Escola Estadual de Aquidauana

Na tarde desta quarta-feira (3), a Escola Estadual Antônio Salústio Areias, em Aquidauana, recebeu a visita dos Delegados de Polícia da 1ª Delegacia de Polícia Civil e do Escrivão Chefe da Unidade Policial, para a realização de uma palestra educativa voltada aos alunos do ensino fundamental e médio.

Com o tema ¨Cidadania, boas escolhas e respeito ao próximo¨, a atividade buscou promover, de forma acessível, reflexões sobre convivência harmoniosa, empatia, responsabilidade individual e coletiva, além da importância das escolhas conscientes para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Os palestrantes destacaram que ser cidadão não significa apenas ter direitos, mas também assumir responsabilidades no dia a dia. Pequenas atitudes, como respeitar professores, colegas e familiares, participar ativamente da comunidade, cuidar do meio ambiente e tratar as pessoas com dignidade, representam o exercício prático da cidadania.

Outro ponto abordado foi o respeito como pilar da vida em sociedade, não apenas como cumprimento de regras, mas como reconhecimento do valor de cada pessoa. Respeitar a si mesmo, por meio de escolhas saudáveis; respeitar o próximo, evitando a violência e o bullying; e respeitar a comunidade, preservando os espaços coletivos, foram exemplos trabalhados junto aos estudantes.

No campo da prevenção às drogas, os policiais esclareceram os riscos tanto das substâncias ilícitas, quanto das lícitas, como álcool e cigarro. Foi dada especial atenção ao cigarro eletrônico, conhecido como vape, cada vez mais comum entre os jovens. Os palestrantes alertaram que, apesar da aparência inofensiva e dos sabores atrativos, o dispositivo contém nicotina e diversas substâncias tóxicas, capazes de causar dependência, doenças respiratórias, cardiovasculares e até câncer.

Dizer ¨não¨ às drogas não é apenas um ato de obediência, mas sim de amor-próprio e cuidado com a vida. O caminho das boas escolhas pode ser trilhado pelo esporte, pela arte, pela leitura e pelo convívio familiar e comunitário, fortalecendo a mente e criando resistência às pressões externas.

A iniciativa integra ações preventivas e educativas desenvolvidas pela Polícia Civil, reforçando os vínculos com a comunidade escolar e contribuindo para a formação cidadã desde cedo.